Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yürüttüğü “Vivaldi Operasyonu” sırasında esir alınan Rus askerlerinin cephede yaşadıklarına ilişkin anlatımları dikkat çekti. Ukrayna 3. Ordu Kolordusu tarafından yayımlanan görüntülerde yer alan Rus askerleri, birliklerinin susuz ve yiyeceksiz kaldığını, bazı askerlerin hayatta kalabilmek için su birikintilerinden ve kendi idrarlarından içmek, ağaç kabuğu ve ot yemek zorunda kaldığını öne sürdü.

94 RUS ASKERİNİN TESLİM OLDUĞU GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Yayımlanan görüntülerde 94 Rus savaş esirinin Donetsk'te tek sıra halinde ilerlediği görülüyor. The Sun'ın aktardığına göre askerlerin bir bölümünün oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkat çekiyor.

Esirler arasında en yüksek rütbeli isim olarak gösterilen Aleksandr Manankov, Ukrayna 3. Ordu Kolordusu tarafından yayımlanan videoda askerleri adına konuşarak teslim olmalarının nedenini “boşuna ölmek istememeleri” olarak açıkladı.

“SUBAYLARIMIZ KAÇTI, SUYUMUZ YOKTU”

Manankov, komutanlarının mevzileri terk ettiğini öne sürerek birliklerinin temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını iddia etti. Rus subay, bulundukları mevzilerde içme suyu olmadığını, su birikintilerinden su içtiklerini ve koşullar ağırlaştığında kendi idrarlarını içmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yiyeceklerinin de bulunmadığını belirten Manankov, askerlerin ağaç kabuğu ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

SUSUZLUKTAN ÖLEN ASKER OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Esir alınan bir başka Rus askeri ise birliklerindeki bir askerin susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Başka bir asker de ilaç bulunamadığı için üç kişinin öldüğünü ve cenazelerinin mevzilerden alınamadığını iddia etti.

Askerlerden biri yaklaşık bir buçuk ay boyunca ciddi açlık yaşadıklarını ve uzun sürenin ardından ilk kez esaret altında düzgün yemek yiyebildiğini söyledi. Bir başka asker ise komutanlarının kendilerine savunma pozisyonu almaları talimatını verdikten sonra telsiz iletişimini kestiğini ileri sürdü.

YARALI ASKERLER İÇİN DE İLAÇ BULUNAMADIĞINI SÖYLEDİLER

Rus askerlerinin anlatımlarına göre cephedeki sorun yalnızca yiyecek ve suyla sınırlı değildi. Yaralı askerlerin tedavisi için gerekli ilaçların da bulunmadığı iddia edildi.

Esirlerden biri, başında ve bel bölgesinde bulunan şarapnel parçalarının Ukraynalı askerler tarafından çıkarıldığını söyledi. Bu anlatımların Rus askerlerinin esaret altında verdiği ifadeler olduğu ve bağımsız kaynaklarca bütünüyle doğrulanamadığı belirtilmeli.

UKRAYNA: 250'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ ESİR ALDIK

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu Komutanı Andriy Biletskyi ise son operasyonlarda Rus askerlerinin bazı bölgelerde birlikler halinde teslim olduğunu öne sürdü. Biletskyi, subayların yanı sıra insansız hava aracı personeli ve topçu birliklerinden askerlerin de esir alındığını açıkladı.

Ukrayna tarafının verdiği rakamlara göre “Vivaldi Operasyonu”nun son aşamasında 250'den fazla Rus askeri esir alındı, Rus kuvvetlerinin ölü ve yaralı toplam personel kaybının ise yaklaşık 2 bin olduğu iddia edildi. Ukrayna ayrıca operasyonun son aşamasında yaklaşık 80 kilometrekare, üç aşamanın tamamında ise yaklaşık 280 kilometrekare alanın geri alındığını açıkladı. Bu kayıp ve toprak kontrolü rakamları bağımsız olarak doğrulanmış değil.

VİVALDİ OPERASYONUNDA YENİ AŞAMA

Ukrayna ordusu, operasyon kapsamında Nove, Ridkodub ve Katerynivka'nın yeniden kontrol altına alındığını; Karpivka ve Novomykhailivka'da da kontrolün sağlandığını ileri sürdü.

Rus askerlerinin yiyecek ve su sıkıntısı yaşadığına ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Rus askeri çevrelerine dayandırılan son haberlerde, cephedeki bazı birliklerin uzun süre susuz kaldığı ve ikmal sorunları yaşadığı öne sürülmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, esir alınan askerlerin son açıklamalarındaki yiyecek ve su yetersizliği iddialarına ilişkin haberde yer alan spesifik anlatımlara doğrulanmış bir yanıtı bulunmuyor. Bu nedenle askerlerin ifadeleri, Rus savaş esirlerinin ve Ukrayna ordusunun iddiaları olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com