A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde ay-yıldızlı ekipte Can Uzun'un sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sakatlığı bulunan Can Uzun, Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı.

SON ANTRENMANA KATILAMADI

Can Uzun'un sakatlığına ilişkin ilk işaret Belçika yolculuğu öncesindeki son antrenmanda geldi. Genç futbolcu, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Riva'daki çalışmasına katılamadı. TFF de 1 Ekim'de yaptığı resmi bilgilendirmede Can Uzun'un ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını açıklamıştı.

BELÇİKA'YA KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan değerlendirmenin ardından 20 yaşındaki futbolcunun Belçika karşılaşmasının kadrosunda yer almamasına karar verildi. Böylece Can Uzun, ay-yıldızlı ekibin kritik deplasmanında forma giyemeyecek. Can Uzun, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika maçı öncesinde oynanan Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı. Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele bu akşam Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.