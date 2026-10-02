Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

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Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

28 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

BAŞKAN ÖZMEN'İN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun ardından gözaltına alınan Mithat Bülent Özmen'in polis ekipleri eşliğindeki görüntüleri ortaya çıktı. Özmen'in emniyete götürülmesinin ardından hakkındaki işlemler başlatıldı.

BELEDİYE BİNASI VE EVİNDE ARAMA

Soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında ve Başkan Özmen'in evinde de arama yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

28 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ

Soruşturma kapsamında Abdullah Erbin, Ahmet Mustafa Bozkır, Ali Behçet Yazıcı, Ali Kemal Güler, Ali Yentur, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Bilal Gören, Fatma Esra Toraman, Gözde Şimşek, Halil İbrahim Şahin, Hüdanur Yazıcı, İbrahim Özdoğan, İnan Balah, Mahmut Kırdemir, Medine Gürsoy, Mithat Bülent Özmen, Muhammet Akan, Mücahit Özdoğan, Neşe An, Özlem Kılıç, Pelin Yıldırım, Rahmi Özyurt, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut, Yakup Gürer ve Yunus Emre Bulut gözaltına alındı.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1971 yılında Ağrı'da doğan Mithat Bülent Özmen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Jean Monnet bursuyla Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapan Özmen, bankacılık ve finans alanında doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan Özmen, daha sonra Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda görev yaptı. Finans ve enerji sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan Özmen, 2019'da İGDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü. Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak görevine başladı.

Kaynak: Haberler.com