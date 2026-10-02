Haberler

İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındaki düşüşün arkasındaki 4 ana nedeni sıralayan İslam Memiş, Fed kararlarının ve küresel verilerin önceden satın alındığına dikkat çekti. Piyasanın mevcut verileri tükettiğini belirten Memiş, altının yoluna devam edebilmesi için barış odaklı "yeni ve farklı bir hikâye" arayışında olduğunu vurguladı.

  • İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında Amerikan tahvil faizlerinin %5'in üzerine çıkması, dolar endeksinin %100'ün üzerine tırmanması, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımının fiyatlanması ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı tetiklemesi olmak üzere 4 temel neden olduğunu belirtti.
  • Memiş, kasım ayının ortasına kadar gram altının 6.500-7.000 TL bandında dalgalanmasını, ons altında kısa vadede 4.070 doların kritik destek, yukarıda 4.200-4.600 dolar aralığının öne çıkmasını bekliyor.
  • Memiş, en az bir yıl bekleyecek ve bu hedefi sabırla koruyacak yatırımcılar için mevcut düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade etti.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin arkasındaki 4 temel sebebi açıklarken, piyasanın yükseliş için neye ihtiyaç duyduğunu netleştirdi. Mevcut küresel etkenlerin fiyatlandığını belirten Memiş, altının bundan sonraki süreçte "farklı bir hikâye" beklediğini vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan küresel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlama dinamiklerini değerlendirdi.

ALTINI DÜŞÜREN 4 ANA NEDEN

Uluslararası piyasalarda altını olumsuz etkileyen faktörlerin doğru idrak edilmesi gerektiğini belirten Memiş, öne çıkan 4 etkeni şöyle özetledi:

  • - Amerikan Tahvil Faizleri: Faizlerin %5'in üzerine çıkarak tarihi rekorlar kırması.
  • - Güçlenen Dolar: Dolar endeksinin %100'ün üzerine tırmanarak küresel ölçekte değer kazanması.
  • - Fed'in Faiz Beklentisi: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımının piyasalarda fiyatlanması.
  • - Petrol Fiyatları: Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı tetiklemesi.

"BUNDAN SONRA FARKLI BİR HİKAYE BEKLİYOR"

Fed’in olası faiz adımlarının ve küresel ekonomik verilerin piyasalar tarafından önceden satın alındığını ifade eden Memiş, altındaki fiyatlama mantığının değiştiğine dikkat çekti: "Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı zaten önceden fiyatlanmıştı ve burada satışlar gördük. Beraberinde şu andaki koşullarda zaten Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yine piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Yani beklentiler önceden satın alındığı için sürpriz bir şey beklemiyorum. O yüzden altın bundan sonra farklı bir hikâye bekliyor. Yani ne dolar endeksini bekliyor ne petrolü bekliyor, çünkü altın bütün her şeyi gördü. Altının yükselişini destekleyen bütün faktörleri görmesine rağmen değer kaybetti. Bundan sonra altın veya altın yatırımcıları yeni bir hikâye arayışında. O da barıştan geçiyor. Barış umudunun gelmesi, ateşkes umudunun gelmesi gibi hikâyelerle yoluna devam etmek istiyor."

KASIM ORTASINA KADAR GRAM ALTIN VE ONS BEKLENTİSİ

Fiyat aralıklarına ilişkin teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • - Gram Altın (TL): Kasım ayının ortasına kadar 6.500 - 7.000 TL bant aralığında dalgalanma bekleniyor.
  • - Ons Altın ($): Kısa vadede 4.070 dolar seviyesi aşağıda kritik destek konumunda yer alırken, yukarıda 4.200 - 4.600 dolar aralığındaki hareketler öne çıkıyor.

ALIM FIRSATI UYARISI

Düğün yapacaklara, altın borcu bulunanlara ve uzun vadeli yatırımcılara seslenen Memiş, "Eğer yatırımcı en az bir yıl bekleyecekse ve bu hedefi sabırla koruyabilecekse, bu düşüşler bence kesinlikle bir alım fırsatıdır. Altın her zaman güvenli limandır ve uzun vadede yatırımcısını üzmez" diyerek uyarıda bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Artık bu adamın ne resmini nede adını duymak istemiyoruz. 85 milyonluk ülkede tek altın uzmanı bu tip mi ? Uzmanlığı nereden geliyor?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolk.kan:

3 günde bir bu adamı haber yapıp önümüze seriyorsunuz gına geldi artık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
Edirne'de tefecilik operasyonu! 90 bin lira borç verip 400 bin liralık eve el koydukları belirlendi

Borç 90 bin, el konulan ev 400 bin! Çiftçinin aletleri de gitti
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı

İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla Paris'te bir araya geldi

Paris'te sürpriz buluşma! Sümeyye Aydoğan ile dünya yıldızı yan yana
Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Ünlü spikerin eşinin ölümünde çarpıcı gelişme! 5 kişi gözaltında
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı