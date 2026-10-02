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Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış

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Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış
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Bursa'da vatandaşların önünde kuyruklar oluşturduğu ünlü pidecinin çiğ cantık harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edildi. Skandal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listesiyle belgelendi.

  • Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Acı Dayı Cantık Salonu'nun 'Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)' ürününde tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi.
  • Söz konusu numune 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden alındı.
  • İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yer aldı.

Bursa’da vatandaşların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olan ünlü cantık salonunun çiğ harcında tek tırnaklı (at, eşek) eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tağşiş listesiyle skandal belgelendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve lezzetiyle adından söz ettiren ünlü bir pideci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerine takıldı. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin önünde kuyruk olduğu işletmenin tescilli lezzet harcına mevzuata aykırı et karıştırdığı ortaya çıktı.

BAKANLIK LİSTESİNDE YER ALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Acı Dayı Cantık Salonu da yer aldı. Bakanlık müfettişlerinin işletmeden aldığı "Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)" isimli üründe yapılan laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı hayvan (at, eşek) eti tespit edildi.

NUMUNELER HAZİRAN AYINDA ALINDI

Resmi kayıtlara göre, denetim ekiplerinin söz konusu numuneyi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden aldığı öğrenildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, tüketicilere dana eti olarak sunulan harcın içeriğinde sağlık standartlarına ve gıda mevzuatına aykırı et kullanıldığı kesinleşti.

TESCİLLİ LEZZETTE TAĞŞİŞ ŞOKU

Mekanın karıştığı skandal, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerini de yeniden gündeme getirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillenen Bursa Cantığı’nın hijyen ve üretim standartlarına uygunluğu hususunda bakanlık ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Alıştırmışlar müşterileri at ve eşek etine normal hayvan eti kullansınlar o zaman da müşteri kaybederlerdi.

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Yazık bu kadar insan hayatı hiçe sayılıyor, hapis cezası verilmeli ki anlasınlar.

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