Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 8. günde sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

"ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR"

Arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Elimizde önemli deliller var. Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık" dedi. Öte yandan; yürütülen çalışmalarda bir şüpheli gözaltına alındı.

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