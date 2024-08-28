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Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

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21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan "Elimizde önemli deliller var, Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi. Yürütülen çalışmalarda bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 8. günde sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

"ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR"

Arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Elimizde önemli deliller var. Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık" dedi. Öte yandan; yürütülen çalışmalarda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Selçuk Yıldırım Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Murat Çam:

cami hocasına sorsunlar bence

28
119
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Buğra Er:

Aileden biri olma ihtimali çok yuksek

100
0
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Mustafa Aydogan:

Tek dileğim hayati tehlikesi yoktur ve canlı olarak bulunur.

73
1
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Pro Gamer:

kesinlikle bir akraba olayı vardır işin icinde

66
1
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vatandaş osman :

Şu çocukların büyüklerden nedir çektiği. Bir an önce sağ salim bulunur inşallah.

32
3
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Ferhat Koc:

hadi hayırlısı olsun

30
1
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Yağmurr:

Ya abileri yaptı ya da abilerinin arkadaşları net %100

12
0
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Objektif Vatandaş:

Umarım sağ bulunur. Aksi durumda tüm ülke olarak bizi travma bekliyor.

1
0
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Sema Birer:

Bencede kurs hocası kaçta gelip kaçta gittiğini en iyi bilen odur ona sorulmalı.

0
0
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Cemalettin Doğan:

O bölgede serseri diye tabir edilen. Uyuşturucu kullanan tipler sorgulanmalı. Diye düşünüyorum

0
0
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