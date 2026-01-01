Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Mardin'de eğitime 'kar' engeli

DİYARBAKIR, Bingöl, Tunceli ve Mardin'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklentisi nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada "Meteorolojik verilere göre, 02 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak; 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

BİNGÖL'DE ÇOCUĞU KREŞ VE ANAOKULUNA DEVAM EDEN KADIN PERSONEL DE İDARİ İZİNLİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DE TATİL

Tunceli'de de okullar tatil edildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

MARDİN'DE DE OKULLAR TATİL

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 02.01.2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.