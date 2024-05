Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi

(ANKARA) - Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun kanun teklifine ilişkin konuşmasında eskiçağdan başlayıp 21. yüzyıldaki filozof ve tarihçilerden bahsetmesi Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmelerinde AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu partisinin adına yaptığı konuşmasında eskiçağdan başlayıp 21. yüzyıldaki filozof ve tarihçilerden bahsetti ve düşünürlerin sözlerini alıntıladı. Muhalefet kanadında bu durum gülüşmelere neden oldu.

Zizek... Lenin... Churchill...

Aydoğdu 20 dakikalık konuşmasında, dünyaca ünlü sosyolog ve filozof Slavoj Zizek'ten, Eskiçağ'ın Romalı tarihçisi Polybius'tan, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill'den, Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin ve Türkiye'deki düşünür ve yazarlardan bahsetti.

"Çok etkilendik, 10 dakida daha verin"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, konuşması süresi için ek talep eden Aydoğdu'ya, "Verin, on dakika verin. Yani çok etkilendik konuşmasından" dedi.

Genel Kurul'da gülüşmeler...

Bu sırada Saadet Partisi Grup Başkenvekili Selçuk Özdağ da söz alarak Aydoğdu'nun sözlerini eleştirdiği sırada Genel Kurul'da gülüşmeler oldu.

Özdağ: "Orta Çağ alimleri birbirlerine mektup yazarlarmış ve sadece onlar anlarmış birbirlerini"

Özdağ, şunları söyledi:

"Orta Çağ alimleri birbirlerine mektup yazarlarmış ve sadece onlar anlarmış birbirlerini. Gönül isterdi ki Aydoğdu, bugün Adalet ve Kalkınma Partisinin vermiş olduğu bir kanun teklifi var. Dışişleri Bakanlığı Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bu vakıfla ilgili konuşsaydı, kanununu savunsaydı; bu kanundaki denetleme mekanizmasının doğru olduğunu ve aynı zamanda vergilerin, muafiyetlerin doğru olduğunu, bu vakfın aynı zamanda bir paralel yapı olmadığını söyleseydi ve bizi ikna etmiş olsaydı. Burada, bir yandan Gelecek-Saadet Partisi olarak, bir taraftan İYİ Parti olarak, bir diğer taraftan MHP olarak, DEM Parti olarak ve CHP olarak, biz burada kanunla ilgili eleştirilerimizi dile getirdik. Bu eleştirilerimize cevap vermesi lazımdı."

AK Parti'li Akbaşoğlu: "entelektüel birikimiyle çok güzel tahlillerde bulundu"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Aydoğdu'nun çok iyi bir tahlil yaptığına dikkati çekerek, "Efendim, daha önce mülki idarede önemli görevler üstlenmiş ve hakikaten engin, entelektüel birikimiyle yasama faaliyetlerimize katkıda bulunmuş bir arkadaşımız, dış politikada Dışişlerinin tarihi gelişimi ve felsefi yaklaşımıyla, Türkiye'nin nerede durduğuna ve nereye doğru gideceğine ilişkin bir tahlilde bulundu, çok güzel tahlillerde bulundu" dedi.

DEM Parti'li Temelli: "Son zamanlarda dinlediğim en karmaşık bir hikayeydi"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Son zamanlarda dinlediğim en karmaşık bir hikayeydi, gezmediğimiz yer kalmadı. 1071'den girdik, Churcill'e kadar geldik, onun resim meselesini bile burada konuştuk ama esas meseleye hiç girilmedi, Akbaşoğlu da rahatsız olmuş ki esas meseleye kendi girdi. Dolayısıyla… Hatiptir, çeşitli alıntılarla konuştu. Ama sözlerinin arasında şöyle bir şey vardı yani bütün bu değerlendirmeleri bir kenara bırakıyorum, tarihçiler herhalde bu akşam ciddi bir sıkıntı geçirecekler hatip döndü 'Türkiye'deki entelektüellerin aşağılık kompleksi var' dedi. Bu topraklarda binlerce yılın birikimiyle ve ortaya konmuş bunca eserle bu hayatı tarif ederken Türkiye'deki entelektüellerin aşağılık kompleksi içinde olduğunu söylemesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir" diye konuştu.

İYİ Parti'li Türkoğlu: "20 dakika dinledim hiçbir şey anlamadım"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Sayın valinin, Milletvekilimizin açıklamasını kanun teklifiyle ilgili konuşulanlar hakkında ne söyleyecek diye 20 dakika boyunca dikkatlice dinledim ancak ben hiçbir şey anlamadım. Mesele bizim anlamamız değil, biz sorularımızı kendi adımıza, aynı zamanda millet adına soruyoruz. Millet acaba bu kanun teklifiyle alakalı sizin iktidar adına 20 dakikalık açıklamanızdan, Allah aşkına, ne anladı?" diye sordu.

AKP'li Aydoğdu: "Konuşmam ileride üniversitelerimizde okutulacak inşallah"

AKP'li Aydoğdu'nun, eleştiriler üzerine söz alarak, "İleride burada benim yaptığım konuşma ve buna karşı gösterilen tepkiler, siyaset tarihi, siyaset usulü, üslubu derslerinde üniversitelerimizde okutulacak inşallah" diye konuşması AK Parti sıralarından alkışlandı.

"İspanyol Filozof Gasset'in bir sözü vardır"

Aydoğdu konuşmasında şunları söyledi:

"İspanyol Filozof Gasset'in bir sözü vardır, 'İnsanın tabiatı yoktur, tarihi vardır. Bu yüzden, geçmişini tarih olarak yeniden inşa eden topluluklar millet olurlar. Biliyorsunuz, millet olunur devlet kurulur. İnsanın dahil olduğu her beşeri inşada rastlayacağımız gibi tarih de bir devamlılık ve değişim harmanıdır. Bir taraftan ezeli bir süreklilik diğer taraftan nur topu gibi yenilikler. Bu hengame içerisinde ta tarih öncesine kadar giden unsurlar hiç farkında olmadan bugünümüze tesir edebilir. Bu yüzden, rahmetli Cemil Meriç demiştir ki, 'Her neslin tarihe karşı biricik vazifesi vardır, onu yeniden yazmak.' Her nesil kendi tarihini yazar kıymetli arkadaşlarım. Esasen, insana ve topluma dair her şeyin iki veçhesi olagelmiştir; değişim ve süreklilik. Devletler sürekliliğin, toplumlar değişimin asli failleridir. Rahmetli Ayvaz Gökdemir ağabeyim 'Hem kökün hem göğün olacaktır' demişti.

"Churchill, bahçesinde oturuyor, eşi gelir"

Bu yeniden başlamakla ilgili bir anekdot paylaşmak isterim, Winston Churchill 1955 yılında, hastalık sebebiyle Başbakanlıktan ayrılır. İngiliz Parlamentosu, Churchill'in portresini yapıp 'Parlamentoya asılacak…' Churchill, bahçesinde oturuyor, eşi gelir, "Winston, bir ressam geldi, genç bir adam, senin portreni yapmak ister.' 'Nasıl birisi?' der. 'Modernist olduğunu söylüyorlar.' 'Modernist olduğunu söylüyorsa İngiliz değildir, 'British' değildir.' der. 'Hayır, İngiliz ve modernist olduğunu söylüyor.' 'Mümkün değil, biz modernist olamayız çünkü biz hiçbir zaman yeniden başlamak zorunda kalmamış bir milletiz. Alman olabilir, İtalyan olabilir ama…' Churchill'in bakış açısına bakar mısınız? Modernizm Paris-Londra ekseninde başlamış bir olaydır, bunu kastediyoruz. Kendisini medeniyetin sahibi sayıyor bakış açısıyla. Biz her şeyi değiştirip her şeyi yeniden başlatmak zorunda kalsak da elhamdülillah, nereden başlarsak başlayalım her zaman bizi sonsuz akışa bağlayan, muhteşem bir tarihimiz var…

"insanlık müthiş bir kapitalist şimdiki zaman diktatörlüğünde yaşıyor"

Slavoj Zizek söylüyordu, 'İnsanlık bugün öyle bir durumda ki içinde yaşadığı bu sonsuz evrenin sonunun gelebileceğini hayal ediyor, düşünüyor da kapitalizmin sonunun geleceğini hayal etmiyor.' Yani şu anda bütün insanlık müthiş bir kapitalist şimdiki zaman diktatörlüğünde yaşıyor ve buradan çıkış için bizim çok düşünmemiz, çok çalışmamız gerekiyor."

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'u 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.