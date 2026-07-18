Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk TV ekranlarında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Yeni kurultay takviminden örgütlerdeki değişime kadar birçok konuya değinen Kuşoğlu, yeni parti iddialarına ve Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına da açıklık getirdi.

KURULTAY İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ

Kurultay sürecinin eylül ayından itibaren yeniden başlatılacağını duyuran Bülent Kuşoğlu, takvim ve örgütlerdeki değişim ihtiyacına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamamız var. Eylülden itibaren kurultay sürecini başlatacağız. En kısa zamanda da kurultayımızı yapacağız. 'En kısa zaman' dememin sebebi şu: Biraz önce mutlak butlanın sebebini açıklarken 38’inci Kurultay’ın kurallara, usule ve etiğe uygun yapılmaması nedeniyle iptal edildiğini söylemiştim. Mahkeme kararına göre 38’inci Kurultay öncesine dönülecek ve oradaki seçilmiş yönetim gelecek. Bu arada biliyorsunuz, mutlak butlan kararı çıkana kadar iki olağanüstü ve bir olağan kurultay yapıldı. Mahkeme bunları da saymıyor, geçerli kabul etmiyor. Şimdi bir tane daha yapsak olmayacak. Biraz önce konuştuk, dosya Bölge Adliye Mahkemesinden Yargıtay’a henüz yeni gitti. Geçerli olmasını teminen 'En kısa sürede.' diyoruz. Bunu hukukçular çok daha iyi bilecektir ama ben önümüzdeki aralık-şubat, en geç mart döneminde yapılabileceği kanaatindeyim. Yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mevcut kadroyla ve örgütlerle de yapılamaz deniyor. Onun için mahalle delegesinden itibaren örgütlerde değişikliğe gitmemiz gerekiyor."

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Kuşoğlu, siyasetteki stratejik duruma dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Siyasette bir genel başkan 'Ben aday olmayacağım' derse hemen arayışlar başlar. O zaman yönetemezsiniz. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne 'aday olacağım' ne de 'aday olmayacağım' demesi lazım. Zamanı gelince kurultaya gidilecek. Kendisi siyaseti ne zaman bırakacağını gayet iyi biliyor. Ama şu anda bunları söylemesinin, her ikisini de söylemesinin sakıncası var."

"MUTLAK BUTLANIN SEBEBİ PARTİYİ SATANLAR VE SATIN ALANLARDIR"

Mahkeme dosyasının Yargıtay'a taşınmasını "olağan bir hukuki prosedür" olarak değerlendiren Kuşoğlu, "mutlak butlan" kararının gerekçesinin delege iradesinin parayla satın alınması olduğunu iddia etti. Kuşoğlu konuya ilişkin, "Mutlak butlanın sebebi partiyi satanlar ve satın alanlardır" iddiasında bulundu.

Mevcut parti yönetimi ve örgüt yapısıyla kurultaya gidilmesinin doğru olmayacağını savunan Kuşoğlu, değişimin mahalle delegelerinden başlayacağını söyledi. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki olduğu yönündeki değerlendirmeleri ise kabul etmeyen Kuşoğlu, sosyal medyada oluşan olumsuz algının "profesyonel ve teknolojik manipülasyonlarla" meydana getirildiğini öne sürdü.

YENİ PARTİ İDDİALARINA RET: KİMSE CHP'Yİ TERK ETMEZ

CHP içinde ayrılıklar yaşanacağı ve yeni bir siyasi parti kurulacağı yönündeki söylentilere de değinen Kuşoğlu, milletvekilleri ile belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun partide kalacağını savundu. Kuşoğlu net bir dille, "Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez" dedi.

Partide bir "arınma süreci" yaşanacağını söyleyen Kuşoğlu, bu sürecin yalnızca örgütleri değil, CHP'li belediyeleri de kapsaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com