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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 15,59 km derinlikte olduğunu duyurdu. Vali Yavuz, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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