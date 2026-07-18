Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20 sularında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

DEPREM KORKUTTU

Malatya, sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan sarsıntının derinliği 15.59 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de şiddetle hissedilen deprem, bölge halkında endişe yarattı.

VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Depremin hemen ardından bölgedeki son duruma ilişkin resmi açıklamalar peş peşe geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, saha tarama faaliyetlerinin hızla başlatıldığını belirterek, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum veya ihbar almadıklarını bildirdi. Vali Yavuz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD yetkilileri de depremin etkilerine yönelik saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI: KIRILMAMIŞ VE DAHA ÖNCE ETKİLENMİŞ BÖLGE

Bölgede yaşanan sarsıntı sonrası gözler uzman yorumlarına çevrilirken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür beklenen açıklamayı yaptı. Fay hattındaki duruma dikkat çeken Görür, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bölgenin durumunu şu sözlerle özetledi:

"Malatya’da Gülümuşağı'nda, yaklaşık 15 derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun"