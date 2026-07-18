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Bu mahallede geceleri sansarlar geziyor

Bu mahallede geceleri sansarlar geziyor
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde sokaklarda dolaşan iki sansar, yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sansarların kedilerle karşılaştığı ve insanları fark edince kaçtığı anlar kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde bir mahallede dolaşan sansarlar dikkat çekiyor. Sansarların yiyecek aradığı anlar anbean kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Nizam-ı Cedit Sokak'ta geceleri sokaklarda dolaşan sansarlar mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor. Daha önce tek olarak görülen sansarın sayısının ikiye çıktığı belirtilirken, gece saatlerinde yiyecek arayan sansarlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Neredeyse her akşam saat 22.00'den sonra ortaya çıkan iki sansarın sokaklarda yiyecek aradığı, zaman zaman mahalledeki kedilerle karşı karşıya geldiği görüldü. İnsanları fark ettikleri anda hızla gözden kaybolan sansarlar, bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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