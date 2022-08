Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu: (5)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En önemli avantajımız eğitimli, deneyimli ve adanmış kadromuzdur. Bu insan kaynağı ve 255 temsilciliğimizle dünyanın beşinci büyük diplomatik ağına can veriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bu yılki Büyükelçiler Konferansı'nın yine zengin ve yoğun bir programa sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Konferansın hepimizi heyecanlandıran bir boyutu, 2023 hazırlıklarımızın gözden geçirilmesi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023, milletimizin şanlı tarihinde önemli bir mihenk taşı." dedi.

Çavuşoğlu, hariciye teşkilatının temellerinin atılmasının 500. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Hariciye tarihimiz, teşkilatımızın bugününe ve geleceğine ışık tutan hafızasıdır. Diplomasimizin kimliğini belirleyen, temel reflekslerimizi şekillendiren, hep bu tarihsel birikimin süzgecidir." değerlendirmesini yaptı.

Bu eşsiz miras ve birikimin, günümüzde Türk diplomasisinin dünyada saygı uyandıran kabiliyet ve gücünün de en önemli temellerinden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ilk asrını, değişimin baş döndürücü bir hız kazandığı bir dünyada geride bırakmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, akılcı bir dış politika izleyebilmenin ana kuralının değişimi yakından izleyip, doğru yorumlamaktan, dersler çıkarmaktan geçtiğini aktararak, "Bu yöndeki en önemli avantajımız eğitimli, deneyimli ve adanmış kadromuzdur. Bu insan kaynağı ve 255 temsilciliğimizle dünyanın beşinci büyük diplomatik ağına can veriyoruz. Bugün teşkilatımızda, BM dilleri dışında Macarca'dan İbranice'ye, Korece ve Japonca'dan, Fince ve Boşnakça'ya birçok yerel dili konuşabilen memurlarımız var. Yerel dil kapasitemizi daha da artırmak için ilave çalışmalar öngörüyoruz." bilgisini verdi.

"Bakanlığımızın Twitter hesabı takipçi sayısı bakımından Avrupa'da birinci"

Stratejik öngörü kapasitesini, çağdaş imkan ve yöntemlerle geliştirmek için adımları sürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın Türkçe Twitter hesabı Dışişleri Bakanlıkları arasında takipçi sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde beşinci sırada. Ayrıca, bu toplantı öncesinde arkadaşlar benim de dünya genelinde; Twitter'da en çok takipçisi olan 4. Dışişleri Bakanı, Facebook ve Instagram'da ise en çok takipçisi olan 3. Dışişleri Bakanı olduğumu bildirdiler. Bu rakamlar, hem dış politikamızın dünya kamuoyunda uyandırdığı ilgiyi hem de sosyal medyayı kullanmada doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

ABD ile ilişkiler

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz ABD ile son dönemde sadece ikili ilişkilerimiz bağlamında değil, bölgesel ve küresel birçok konuda anlamlı bir diyalog geliştirmeye başladık. Ancak, PKK/PYD/YPG, FETÖ ve tek taraflı yaptırımlar konularında maalesef ABD'den beklediğimiz tatminkar adımları henüz göremedik.

Bu görüş ayrılıklarımızı ve somut iş birliği olanaklarımızı yapıcı bir anlayışla ele almak için Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurduk. İlk toplantıyı mayısta mevkidaşım (Antony) Blinken ile gerçekleştirdik. Salgına ve uluslararası konjonktüre rağmen 2021'de rekor düzeye ulaşan ticaretimiz ve ekonomik iş birliğimiz, olumlu gündemimizin itici gücü haline geldi. Bununla birlikte, ABD'nin meşru beklentilerimiz doğrultusunda adımlar atması gerektiği de bir gerçek."

Konsolosluk hizmetlerinde atılım

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkarak, Türk Mutfağı Haftası ilan edilen 21-27 Mayıs haftasını temsilciliklerin düzenlediği etkinliklerle kutladıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, yıllardır Türk milletinin talebi olan Türkiye ismini uluslararası alanda kullanarak Türkiye markasını dünyanın dört bir yanında daha görünür kılacaklarını vurguladı.

Türk vatandaşlarına hizmetin her zaman asli görevleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İftiharla söylüyorum, konsolosluk hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz atılım sayesinde, 74 farklı hizmetle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet sunan ülkelerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlere bugün yenilerini ekliyoruz. İşitme engelliler için görüntülü çağrı alma hizmetimizi bugün başlatıyoruz. Konsolosluk çağrı merkezimize anlık iletişim platformları üzerinden erişimi daha da güçlendiriyoruz. Konsolosluk hizmetlerinin kalitesini ve hızını artırmak için milat niteliğinde yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Soydaşlarımızı da geride bırakmadık"

Dünyanın her köşesinden hasta Türk vatandaşlarını ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, 2020'den bu yana 500'den fazla Türk vatandaşının bu şekilde Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Libya, Yemen, Afganistan ve Kazakistan'da meydana gelen olaylarda 20 bine yakın Türk vatandaşını ve üçüncü ülke vatandaşlarını tahliye ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Afganistan'dan sonra Ukrayna'daki savaş yeni bir sınav oldu. Sokaklarda çatışmaların sürdüğü, füze saldırılarının devam ettiği bir ortamda vatandaşlarımızı sağ salim kurtarabilmek lojistik açıdan zordu ve önemli bir diplomasi trafiğini de gerektirdi. Hamdolsun, filmlere konu olabilecek başarılı operasyonlarla 18 binden fazla kişiyi tahliye etmeyi başardık. Soydaşlarımızı da geride bırakmadık. Aralarında soydaşlarımız ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarının da olduğu 12 bin kişinin tahliyesine veya sınırlardan geçişine destek olduk. Bu kapsamda 4 bin 258 Ahıska Türkü ve 930 Kırım Tatar Türkü'nü ülkemize getirdik."

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Ulusal Ajansın her yıl 60 bin Türk vatandaşına diğer Avrupa ülkelerinde eğitim, değişim, staj ve gönüllülük imkanı sunduğunu, 20 bin civarında Avrupa ülkesi vatandaşlarına da Türkiye'de benzer fırsatlar sağlandığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) uluslararası ticaretin arkasında önemli bir güç olduğunu ve dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin yumuşak gücüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Türk kurumların yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili olarak konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları, Kızılay, TİKA, AFAD, Diyanet, Yunus Emre ve vakıflarımızın neredeyse zoru hemen, imkansızı birazdan başaran proje ve faaliyetleri farklı coğrafyalarda yankı uyandırıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 'Türkiye Bursları' sayesinde ülkemizin, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında ilk 10 içine girmesi hepimiz için gurur vesilesi. Maarif Vakfının farklı coğrafyalardaki okullarıyla yaktığı umut ışığı, insanlığın geleceğine yapılan bir yatırım. Türkiye'nin müşfik gücünü dünyanın her köşesine yayan bu kurumlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Yurt dışında kullanmadığımız binalarımızı Maarif Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü'ne memnuniyetle tahsis ettik."

"Türk diplomasinin bir hikayesi var"

Türk diplomasinin "bir hikayesi olduğunu" anımsatan Çavuşoğlu, "Bu hikaye Türkiye'miz gibi canlı ve güzel. Kültürümüzün ve devlet yönetme birikimimizin emsalsiz renkleri bu hikayede mevcut. " dedi.

Çavuşoğlu Türk diplomasisini daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını ve bu kapsamda "Müşfik Güç Belgeseli"nin yapımı için TRT ile hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

-"Antalya Diplomasi Forumu bir iftihar vesilesi"

Antalya Diplomasi Forumu'yla (ADF) ilgili de Çavuşoğlu, forumun kısa sürede dünya çapında kazandığı itibarın hem bakanlık hem de ülke için bir iftihar vesilesi olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilkini 2021'de, ikincisini de geçtiğimiz mart ayında düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu, şimdiden uluslararası siyaset takviminin belli başlı öğelerinden biri haline geldi. Bu başarıda tüm teşkilatımızın büyük emeği var. Forumun hem dünya çapında tanıtımına hem de içerik ve katılımcılar bakımından beslenmesine dış teşkilatımızın katkısı özellikle önemli." diye konuştu.

ADF'nin bir boşluğu doldurduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Dünyadaki her üç dışişleri bakanından birinin foruma katılmış olmasının kendi başına bir şey söylediğine" dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Büyüyen genişleyen ve her geçen gün etkinlik kazanan diplomasimizi kendine yaraşır bir altyapıya kavuşturmak için de kolları sıvadık. Geçen yıl eylülde Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptıkları Türkevi, küresel diplomasinin merkezi New York'ta Türk diplomasisine layık bir siluet oluşturuyor. Bağdat'tan Dakar ve Sao Paulo'ya birçok temsilciliğimizin modern binalarının açılışlarını yaptık. Bu yöndeki çabalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Dışişleri Bakanlığımız, ulu bir çınardır"

Konferansa katılan büyükelçilere hitaben Çavuşoğlu, "Hamdınız, piştiniz ve yandınız. Her gününüzü bu yüce millet, yüce devlet adına sınav vererek geçirdiniz. Meslek hayatınız boyunca türlü siyasi gerilimler, çatışmalar, salgınlar, doğal afetlerle uğraştınız. Türlü güçlüklerle mücadele ettiniz, ailelerinizle birlikte fedakarlıklarda bulundunuz. Meslektaşlarınız bu yolda can verdi. Teşkilat olarak 41 şehidimiz var. Ruhları şad olsun" dedi.

Türk diplomatlarının "yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden" çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, uluslararası ilişkilerin acımasız rekabet ortamında Türkiye'yi hedef alanlara karşı eğilmediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk diplomatların dünyanın dört bir köşesinde, meşaleler gibi Türk milleti ve devleti adına umudun ve şefkatin ışığını etrafa yaymaya devam ettiğine değinerek, konuşmasını "Dışişleri Bakanlığımız, gövdesi geçmişten geleceğe uzanan, dalları dünyanın her ama her bir köşesine uzanan ulu bir çınardır. Bu çınarı hep birlikte daha da büyütecek ve vatanımızın dirliği, birliği, huzuru ve refahı adına geleceğe taşıyacağız. Her birinizle gurur duyuyorum." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)