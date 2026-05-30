Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Bodrum'da yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı. İlk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulduğu ifade edilen Muhtar'ın tedavisi sürerken, eski eşi Deniz Uğur çocuklarıyla birlikte Bodrum'a doğru yola çıktıklarını açıkladı.

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yapan eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte acil olarak Bodrum'a doğru yola çıktıklarını belirterek sevenlerinden dua istedi.

ACİL OLARAK BODRUM'DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Uzun yıllar ana haber bültenleri ve televizyon programlarıyla ekranların tanınan isimlerinden biri olan Reha Muhtar, Bodrum'da fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhtar, ambulansla Bodrum'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhtar, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da oldukça bitkin ve yorgun haliyle kameralara yansımıştı.

DENİZ UĞUR: "ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YOLDAYIZ"

Reha Muhtar'ın rahatsızlandığı haberini alan eski eşi Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarıyla birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini duyurdu.

Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İLK TETKİKLERDE KALP YETMEZLİĞİ TEŞİSİ KONULDU İDDİASI

Öte yandan Reha Muhtar'ın dün akşam saatlerinde fenalaşmasının ardından yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulduğu iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi sağlık raporu veya hastaneden detaylı bir açıklama henüz paylaşılmadı. Tedavisi devam eden Muhtar'ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

