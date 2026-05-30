DAEŞ operasyonunda 2 şahıs tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliye'sinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı