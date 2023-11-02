Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarını emniyete getiren çekicinin plakası "DP" çıktı

Haklarındaki kara para aklama iddialarının ardından gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Araçları getiren çekicinin plakasının "DP" olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaştıkları videolardan sonra ünlenen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mal varlıklarına el konulan Polat çifti ile ilgili kara para aklama iddiaları gündeme gelirken, çiftin 14 lüks aracı çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet müdürlüğünün bahçesine indirilen milyonluk araçlar burada sergilendi.

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken bugün de Polat çiftine ait araçlar çekicilerle alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet müdürlüğünün bahçesine indirilen milyonluk araçlar burada sergilenmeye başlandı.

Araçların çekildiği anlar havadan görüntülenirken, bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Araçları emniyete getiren çekicinin plakasının "DP" olduğu görüldü.