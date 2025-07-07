Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı

Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı düzenlenen ikinci bir törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

NAAŞLARI TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitler Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, İstikam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuşlar Enver Yaman ve Kani Obi ile Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

SİLAH ARKADAŞLARI TARAFINDAN MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

TÖRENE BAKAN GÜLER VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK DA KATILDI

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

DİĞER 6 ŞEHİDİMİZ ÖĞLE SAATLERİNDE UĞURLANMIŞTI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan diğer 6 askerimizin naaşları, öğle saatlerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanmıştı.

Hakkari'de Şehit Diğer 6 Asker İçin İkinci Tören

Kaynak: AA /DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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