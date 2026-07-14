DEVA Milletvekili Şahin: 12. Yargı Paketi reform değil, gecikmiş usul düzenlemesi

(TBMM) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 12.Yargı Paketi'ne ilişkin, " Toplum ağır bir adalet krizi yaşarken siz sadece takvimi yönetme derdindesiniz. Komisyondaki görüşmelerde de bizzat itirazlarımızı dile getirdim. Bu teklifin önemli bir kısmı siyasi bir reform iradesinin değil, aslında Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının bir sonucudur. Ortada planlı bir yasama faaliyeti yok, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddelerden doğan hukuki boşlukları son dakikada mecburen doldurma telaşı var. Dolayısıyla bu teklife "reform" demek hukuki gerçekle bağdaşmaz. Bu, yapılmak zorunda kalınan gecikmiş bir usul düzenlemesidir." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kamuoyunda 12.Yargı Paketi olarak bilenen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, kanun teklifinin bazı maddelerine katıldıklarını ve komisyon sürecinde teklif sahiplerinin konuya çalıştığını gördüklerini belirterek, buna rağmen düzenlemenin yargıdaki yapısal sorunları çözmekten uzak olduğunu ifade etti.

Teklifin adının güzel olduğunu ancak içeriğinin beklentileri karşılamadığını söyleyen Şahin, "Paketin kapağını açıyoruz, içi yine hüsran, yine vatandaşa cefa, yine güçlüye sefa" dedi.

"MİLLET DAVALARIN ACELEYE GETİRİLMESİNİ DEĞİL, ADİL KARARLAR VERİLMESİNİ İSTİYOR"

Yargıya güven oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Şahin, resmi verilere göre yargıya güvenmeyenlerin oranının bir yılda yüzde 62,4'ten yüzde 71,6'ya çıktığını, mahkemelere güvenin ise yüzde 41'lerden yüzde 34,1'e gerilediğini söyledi.

Gençlerin yüzde 75,6'sının adalete olan inancını yitirdiğini belirten Şahin, "Bu millet sizden davaları aceleye getirmenizi değil, adil kararlar vermenizi istiyor" ifadelerini kullandı.

"BU REFORM DEĞİL, GECİKMİŞ BİR USUL DÜZENLEMESİDİR"

Şahin, teklifin önemli bir kısmının siyasi bir reform iradesinden değil, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları sonrası doğan hukuki boşlukların doldurulması ihtiyacından kaynaklandığını belirtti. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Siz ise yapısal sorunları çözmek yerine meseleyi duruşma aralıklarına, tek hakimli formüllere, üç aylık sürelere sıkıştırıyorsunuz. Toplum ağır bir adalet krizi yaşarken siz sadece takvimi yönetme derdindesiniz. Komisyondaki görüşmelerde de bizzat itirazlarımızı dile getirdim. Bu teklifin önemli bir kısmı siyasi bir reform iradesinin değil, aslında Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının bir sonucudur. Ortada planlı bir yasama faaliyeti yok, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddelerden doğan hukuki boşlukları son dakikada mecburen doldurma telaşı var. Dolayısıyla bu teklife "reform" demek hukuki gerçekle bağdaşmaz. Bu, yapılmak zorunda kalınan gecikmiş bir usul düzenlemesidir.

Kanun yapma yönteminiz de usul açısından ciddi sakıncalar barındırıyor. 13 ayrı kanunda değişiklik öngörüyorsunuz ama önümüzde tek bir etki analizi raporu maalesef yok. Bunu Komisyonda da sorduk, sizler de olmadığını ifade ettiniz. Komisyonu işlevsizleştiren, maddeleri alelacele geçirmeye çalışan bu dağınıklık yargıda etkinliği sağlamaz değerli milletvekilleri, aksine, yeni belirsizliklere yol açar. Birbiriyle doğrudan ilişkisi bulunmayan bu kadar düzenlemeyi 30 maddelik tek bir teklife sıkıştırarak nitelikli bir yasama çalışması yapılamaz. Anayasa Mahkemesi "Mülkiyet hakkını ihlal ettiniz." diyor, siz, Anayasa Mahkemesi kararının şeklen arkasından dolanıyorsunuz ve özünde hak korunmasını hayata geçirmeye yetmiyor "mış gibi" düzenleme yapıyorsunuz."

"ADALET, İŞ YÜKÜ HESAPLARINA KURBAN EDİLEMEZ"

Teklifte idare mahkemelerinde tek hakimle görülecek davaların parasal sınırının 25 bin liradan 486 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Şahin, bazı davaların tek hakimle karara bağlanmasının ciddi hak kayıplarına yol açabileceğini söyledi.

Özellikle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan yabancılar ve uluslararası koruma statüsü arayan kişiler açısından bu düzenlemenin risk taşıdığını belirten Şahin, "Bir insanın hayatını hiçbir üst mahkeme denetimi olmaksızın tek bir hakimin kararına bağlamak, geri dönüşü olmayan insani felaketlere yol açar. Bu bir iş yükü meselesi değildir, doğrudan doğruya bir yaşam hakkı ve vicdan meselesidir" dedi.

Şahin, "Adalet, iş yükü hesaplarına kurban edilemeyecek kadar hayati bir değerdir" ifadelerini kullandı.

IBAN MAĞDURLARI AÇIKLAMASI: "GETİRİLEN DÜZENLEME SADRA ŞİFA BİR DÜZENLEME DEĞİL"

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve gençleri hedef alan dolandırıcılık dosyalarına da değinen Şahin, TCK 158 kapsamında getirilen düzenlemenin sorunu çözmeye yetmediğini söyledi.

Meclis'in yanındaki parkta mağdurlarla görüştüğünü belirten Şahin, mağdurların komisyon tarafından doğrudan dinlenmek istediğini aktardı.

Şahin, "Getirilen düzenleme sadra şifa bir düzenleme değil. TCK 158 mağdurları da bu düzenlemeyi kabul etmiyor. Bu maddeye gelinceye kadar uzlaşma sınırlarının genişletilmesi noktasında etkin adım atılması gerekiyor" dedi.

"EKONOMİK SUÇA HAPİS CEZASI OLMAZ"

Ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, çek nedeniyle hapis cezasının yeniden gündeme gelmesinin esnafı daha da zor durumda bıraktığını ifade etti. Şahin, şunları söyledi:

"Şimdi, bu kanunda olanları konuşuyoruz, ayrı, kanunda olanlar için teşekkür ettiğimizi ifade ettik ama olmayanlar açısından konuşmamız lazım. Ekonomik suça ekonomik ceza. AK PARTİ iktidarının reform üstüne reform yaptığı yıllarda biz buna "Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde çeke karşı hapis cezası olmaz." dedik. Ekonomik suçun cezası ekonomik ceza olur, bunu kaldırdık biz 2014'te ama siz 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 2017'de tekrar getirdiniz ekonomik suça hürriyeti bağlayıcı ceza. Esnaf diyor ki: "Ben perişanım. Depremden dolayı mağduriyet yaşadım. Borcumu ödemek istiyorum, bana fırsat verilsin." Siz diyorsunuz ki: "Olmaz." Siz içeride hapis cezasıyla bunu ödemeye zorluyorsunuz ki bu mümkün değil arkadaşlar."

O yüzden şu çek mağdurlarının sesine, feryadına da bir kulak verin. Sadece onlar mı? Bakın, 31 Temmuz Covid yasasında ısrarla bu kürsülerden ifade ettik. "Suçun işlendiği tarihi baz alın." dedik. Sizden kaynaklı olarak gecikmelerden dolayı siz infaza başlananlarda süreyi başlattınız ve onlar bundan faydalandı. Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı hareket edildi, Anayasa Mahkemesinden de geçerek bu kesinleşti. Şimdi, o mağduriyet henüz çözülmedi. Burada bu isimlerin feryadına kulak vermek durumundasınız. Yine, hepimiz biliyoruz ki İnfaz Yasası yamalı bohçaya döndü."

"BİR İKTİDAR BU KADAR MI ÖNGÖRÜSÜZ OLABİLİR?"

Cezaevi izleme kurulları, denetimli serbestlik ve şartlı salıverme uygulamalarındaki sorunlara da dikkat çeken Şahin, cezaevlerinde 309 bin kişilik kapasiteye karşı 426 bin hükümlü ve tutuklu bulunduğunu belirtti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yine, cezaevi izleme idari kurullarının yanlış, hatalı uygulamalar nedeniyle onlarca insan mağdur. Denetimli serbestliğin yanlış uygulanması, şartlı salıverme hükümlerinin eksik uygulanması nedeniyle onlarca, binlerce insanımız mağdur. Gelin, bunlara el atalım diyoruz. Yine, cezaevlerinde -biraz önce de ifade edildi- 309 bin kapasitede 426 bin kişi hükümlü ve tutuklu var. Araştırma önergelerinden birinde buradaki arkadaşlarımız öyle bir tablo çiziyor ki sanki bu cezaevlerindekilerle biz hiç temasta değiliz. Yapmayın arkadaşlar, kafanızı kuma gömerek sorunları çözdüğünüze inanmayın. Cezaevlerinde çok büyük sıkıntı var ve oradaki feryat artık arşıalaya çıkıyor. Dolayısıyla, oranın psikolojisini yönetmek de sizin boynunuzun borcu ve İnfaz Yasası'nda mutlaka ve mutlaka adım atmak durumundasınız ve bunu behemehal bu Meclise getirmekle yükümlüsünüz."

Oysa siz Meclisin asıl çalışması gereken konularda, kanun çıkarması gereken konularda kulağınızın üstüne yattınız ve vatandaşı dinlemediniz, kendinize göre öncelikler koydunuz ve bu Parlamentoyu hakkıyla çalıştıramadınız. Biz şimdi size buradan bir kez daha salık veriyoruz: Bakın, on ikinci yargı paketi diye aylardır beklettiğiniz bu paketin henüz Meclis Genel Kurulunda geneli görüşülmeden perşembe günü Komisyonu bir daha çağırıyorsunuz. Niçin çağırıyorsunuz? Suça sürüklenen çocuklarla alakalı yasal düzenleme. Yani bir iktidar bu kadar mı öngörüsüz olabilir ya? On ikinci yargı paketi şu anda Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor, siz perşembe günü aynı saatlerde belki bu kanun bu Meclisten çıkmayacak, siz Komisyonda suça sürüklenen çocuklarla alakalı kanunu görüştüreceksiniz; yapmayın arkadaşlar, bu kadar keyfiyet fazla. Bir kez daha ifade ediyorum: Millet sizden samimi bir şekilde sorunların çözümüne dair adım atmanızı bekliyor."

Kaynak: ANKA