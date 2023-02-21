Depremzede çocuklar için gönüllü Pamuk Prensesler Aranıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremden sonra kamu ve sivil toplum kuruluşları el ele seferber olarak büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösteriyor. Özellikle deprem sonrası büyük travma riski yaşayan bölgedeki çocuklar için gönüllü kuruluşlar adeta seferber oldu.

Bölgeye çeşitli çizgi kahraman karakterlerine ait kostümlerle giden ve çocukları bir nebze de olsa deprem korkusu ve yaşam kaygısından uzaklaştırmayı hedefleyen Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, Kahramanmaraş'ta örnek çalışmalara imza atıyor.

Sosyolog Mehmet Saraç ile birlikte Kahramanmaraş'a deprem sonrası giden Yasemin Usta, bol miktarda çocuklar için, pamuk prenses, palyaço kostümü ve yüz boyaları götürdü. Bu kentte depremden soda kurtulan ve tedirginlikleri yüzlerinden okunan çocukları kamplarda bir araya toplayarak onlarla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Usta'nın en büyük destekçisi ise Mehmetçik oldu.

Mehmetçik ve Türkiye Motorsiklet Platformu üyeleri ile birlikte Depremzede çocuklar için pamuk prenses kostümü ile çocuklara etkinlik düzenleyen Usta, Bölgeye daha fazla gönüllü pamuk prensesin gelmesinin, çocukların bu zorlu süreci atlatmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi.

'ÇOCUKLAR DAHA FAZLA PRENSES BEKLİYOR"

Çocuklarla deprem sonrası yaşadığı tatlı diyalogları da anlatan Yasemin Usta, bölgede yaptıkları çalışmaları şöyle dile getirdi;"Depremin sonuçlarının tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. Birbirimizin sesine ve gücüne kamu ve sivil toplum dayanışmasına daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Söz konusu çocuklar olunca hepimiz için dünya durur. Aklıma karakter kostümleriyle çocukların yüzünde tebessüm oluşturma fikri geldi Kahramanmaraş'ta Batı Park Spor Kompleksi'nde ve Kfum fuar alanındaki çadır kentlerde çocukların oyun alanlarında düzenlenen etkinliklere gönüllü destek veriyoruz. Çocukların beni pamuk prenses olarak gördükleri andaki gözlerinin parlaması, yüzündeki tebessüm ve elimi tutma yarışı paha biçilemez. İki elim tüm çocukları tutmaya yetmedi. Her bir parmağımı farklı çocuk tutuyordu. Çocuklar için dışarıdan depremden dolayı travmatize olmamış farklı uzman kişilerinde gönüllü destek vermesine gerektiğine inanıyorum. Bakanlıklarımızın uzman desteğinin yanında gönüllü desteklerde olmalı. Süreç uzun ve dönüşümlü bölgeye gelerek çocuklarımıza destek olmalıyız. Çocuklarını mutlu gören aileler bizlere ağlayarak teşekkür etti. Yalnız olmadığımızı hissettirdiniz çocuklarımız çok mutlu oldu dedi. Çocuklar bize resimler çizerek teşekkür etti. Yüzlerindeminikte olsatebessüm yaratabildiysek ne mutlu. Çocuklar bana Elsa ve Anna niye gelmedi diye sordu. Onlara söz verdim başka prensesleri de bölgeye yollayacağıma. Psikososyal alanında uzman veya gönüllü prenses ve prenslerimizi, lojistik destek konusunda da gönüllü motorcularımızı afet bölgesine dayanışmaya davet ediyorum."