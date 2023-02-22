Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini aştı! Geriye bu acı manzara kaldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerle ilgili son durumu aktaran Afad, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. Afad'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GERİYE SADECE FOTOĞRAFLARI KALDI

Depremin yıktığı illerde büyük oranda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bu noktada enkazlardan çıkan depremzedelere ait fotoğraflar ve özel eşyalar ise yürek yaktı. Bazı deprem bölgelerinde, moloz yığınlarının arasında bulunan fotoğraf ve albümler bir araya getirildi. Depremzedelerden geriye kalanların gözler önüne serildiği bu kareler, görenleri kahretti.

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, pazartesi akşamı 6.4 ve 5.8 ile sallandı. Bu depremlerde hasarlı binalardan eşya almak isteyenlerin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER İZNE TABİ OLACAK

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

TAHLİYE YAPAMAYANLARA EŞYA YARDIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde, tahliyenin derhal sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması istenen genelgede, yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.