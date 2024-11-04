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Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen deprem sonrası tarlasında oluşan 4 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğindeki yarık, tarlayı ikiye böldü. Tarla sahibi Süleyman Öztürk, yarığı ilk kez gördüğünde yaşadığı korkuyu "Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor" sözleriyle ifade etti.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık Süleyman Öztürk'ün tarlasını ikiye böldü. Depremden uzun bir süre sonra fark edilen yarık görenleri ürkütürken bir yandan da merak uyandırıyor.

GÖRÜNTÜ MERAK UYANDIRIYOR

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait 18 dönümlük tarla ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi. Tarlasındaki devasa yarığı komşularının söylemleri sonrası fark eden Öztürk, gördüğü manzara karşısında ürktü. İlk kez görenleri ürküten görüntü oluşumuyla merak uyandırıyor.

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

"DEPREM BAHÇEMİ İKİYE AYIRDI"

18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle yarıldığını ve ilk gördüğünde korku yaşadığını dile getiren Süleyman Öztürk, "18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm.

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

"BURANIN SAĞINI SOLUNU KAPATIP HAVUZ YAP DİYORLAR"

Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap. Burada su biriktirip tarlanı sularsın diyorlar. Ben de daha kesin bir karar vermedim. Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor" ifadelerini kullandı.

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor

Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Çok ilginç sanki birisi oraya duvar örmüş gibi

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Depremden sonra bu yarıkta define aramadılarsa birşey demiyorum:)))

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