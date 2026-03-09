Haberler

Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Güncelleme:
AFAD'ın verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Denizli güne depremle uyandı. Kentin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlarda korku ve panik yaratan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Korkutan sarsıntı İzmir, Aydın, Uşak ve Muğla gibi Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi.

İSTANBUL'A DEPREM BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

Deprem Ağı uygulamasında İstanbul'daki vatandaşlara deprem uyarı bilgisi gönderildi. Uyarıda "Hafif veya hiç titreme beklemeyin" ifadesine yer verildi.

Çağla Taşcı
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUfuk TURAN:

Allah korusun. Geçmiş olsun Denizli.

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Allah beterinden korusun

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Denizli'ye geliyor gelmekte olan..

Haber YorumlarıMesutd:

bu batmanlilar adamın dediğini anlamamış yorum yapmış doğruda yorum yapmış olduğu anlaşılmıştır batmanlilarin tepkisinden gundiler anlamamış akılları adamın konuşmalarını suzmeye yetmemiş.

