CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

İki ayrı toplantı ve Meclis Başkanlığı'nın aldığı "ziyaretçi yasağı" kararının gölgesinde başlayan toplantıda kürsüye Özgür Özel çıktı.

"BUGÜN BURADAKİ DURUŞ ÇOK ANLAMLI"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum ancak bu kürsüde seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, sandığa inanırız. Seçene ve seçilene saygılıyız.

Onun için bugün buradaki duruş çok anlamlıdır. Bir zafer değil, bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Teslim olmamaktır. Direnmektir. Bütün ülkenin geleceğini düşünenlerin birlikteliğinin zaferidir."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümüne ilişkin konuşan Özel, "Manisa'ya cenaze töreni sığmadı. Kardeşimizi ancak Ferdi'ye nasip olabilecek bir törenle uğurladık. Orada olmak hepimize düşerdi. Orada olacaktık. 'Herkes orada olur' dedik. Bundan bir süre sonra olmayacak bir şey oldu. Gözlerime inanamadım. Bugün bizim orada olmamızı burada grup toplantısı yapmak için fırsat görüldü, bir açıklama yapıldı" dedi.

"BEN BURADA LAZIMDIM"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kim gelecek onlarla, partinin kapısına kim geldiyse onlar gelecekti. Son 4 kurultayın seçilmiş genel başkanı, yöneticileri olmayacak. Kimin geleceğini, nasıl planladıklarını gördük. Millet bir karar verir o karar burada tecelli edilir. Herkese danıştım, en son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Hep Manisa'ya gitmem gerekir, burada da bir şey çıkar. 'Sen orada lazımsın' derdi. Ben bugün burada lazımdım, burada kaldım.

Bu kumpası çözmezsen, 'CHP'nin iç işi' dersin. Kim karışır CHP'nin kurultayına? YSK denetiminde bütün süreçler bitmiş. Dönüp son 4 kurultayı yok say. YSK'ye göre yok değil. Hiçbir yer göre yok değil ama AK Parti yargı kollarının görevlendirdiği bir mahkeme olmayacak bir karar alsın ve artık Türkiye'de hiçbir seçilmişin koltuğunun kesinleşemeyeceği bir sisteme döndürdüler işi."

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde TBMM Dikmen Kapısı önünde kalabalık toplanmış, zaman zaman gerginlikler yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu ise daha sonra grup toplantısı kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, partinin genel merkez binasında konuşma yapacağını duyurmuştu.