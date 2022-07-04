Denizde kaybolan İsmail aranıyor; ekiplerin uyarısını dikkate almamış

TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan İsmail Mete (19) kayboldu. Arama çalışmaları sürerken, dün gece bölgede devriye atan Sahil Güvenlik ekibinin uyarısıyla Mete ve arkadaşlarının denizden çıktığı, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından grubun yeniden suya girdiği ve olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren İsmail Mete, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Ustaoğlu, "Bu dönem Karadeniz'in en riskli dönemi. Bizim deniz kenarlarında bulunan vatandaşların kendi çocuklarının yanı sıra plajda bulunan diğer kişileri de uyarması lazım. Dalga yüksekliği bulunan dönemlerde denizden uzak durulması gerekiyor. Biz bu tür durumlarda ekiplerimizle beraber sahil şeridinde gerekli uyarıları yapıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel