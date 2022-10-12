Deniz Poyraz davasında gerginlik; duruşma yeri değişti

İZMİR'de HDP İl Başkanlığı binasında öldürülen Deniz Poyraz (38) davasında, 5'inci duruşmada peş peşe gerginlik yaşandı. Mahkeme heyeti ile avukatlar arasında 'ara karar' tartışması çıktı, ardından tutuklu sanık Onur Gencer (27) ile Poyraz'ın kardeşi atıştı. Jandarmanın Poyraz'ın kardeşine müdahale etmesine avukatlar ve izleyenler tepki gösterince arbede yaşandı. Jandarma bu sırada biber gazı kullandı. Verilen ara sonrası mahkeme başkanı, davanın disiplinli şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve duruşmanın Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Gencer, adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İddianamede Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7 yıl hapis cezası istendi. Davanın 29 Nisan'da görülen duruşmasında Poyraz'ın avukatları, salonda hazır bulunan avukatların tamamının tutanağa geçirilmesi talebinin reddi sonrası 'reddi heyet' talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'reddi heyet' talebinin reddine karar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Olayın meydana geldiği 17 Haziran 2021 tarihinden bu yana yaklaşık 17 ay geçti. 4 duruşma yapıldı, bugün beşincisi. Hepsini izledik. Bir cinayeti incelerken; işlenmeden öncesi süreç, işlendiği ve sonraki süreci birlikte değerlendirdiğimizde katilleri ve azmettirenlere ulaşabiliriz. İzmir'in orta yerinde HDP'nin önünde bir karakol var. 24 saat gözetleniyor, takip ediliyor. Nedense bu katil takip edilmiyor. Birden fazla kez gelip, gittiği ve keşif yaptığı halde. Cinayetin yapıldığı anda müdahale edilmiyor, gecikiliyor. Adeta bu katliamın gerçekleştirmesi isteniyor ve izin veriliyor. Katliamdan sonra kendisine kahraman muamelesi yapılıyor. Bir tweet attığınız için 4 gün gözaltında kalıyorsunuz. Bu katil sadece 24 saat gözaltında kaldı, arkasındaki ilişkiler araştırılmadı. Alelacele adliyeye getirildi ve tutuklandı. İddianamesi de olağanüstü kısa sürede hazırlandı. Arkasındaki hiçbir ilişki araştırılmadı. Olay yerindeki dijital evraklar basına teslim edildi. Bu cinayet, siyasal iktidarın yarattığı nefret söyleminin kutuplaşma ve hedef göstermesi üzerine işlenmiştir. Dolayısıyla siyasal iktidar, bu cinayetin ortağıdır; azmettiricisidir. Hesap soracağız. Siyaseten hesap soracağız, sandıkla soracağız" diye konuştu.