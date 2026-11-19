Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Dem Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, Türkiye'nin Orta Doğu politikasının "stratejik barış politikası" olması gerektiğini belirterek, "Caydırıcılık, güç gösterisi, askeri girişimler falan bunların hepsini bir kenara koymak lazım. Türkiye'yi istikrarsızlıktan, çatışmadan ve çoklu krizlerden uzak tutacak temel stratejinin bu olduğu kanaatindeyiz" dedi. Oluç, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de "Kürt halkıyla barışın sağlanması ve demokratik süreçlerin ilerletilmesi gerektiğini" söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

Dem Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunda "Dijital egemenliğin geleneksel egemenliğin yeni boyutlarından biri haline geldiğini" ve "Yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerin rekabet alanına dönüşme riski taşıdığını" söylediğine işaret ederek bu görüşe katıldığını belirtti. Dünyada yalnızca güç merkezlerinin değişmediğini, küresel siyasetin işleyiş biçiminin de dönüştüğünü ifade eden Oluç, şöyle konuştu:

"2026 yılı, içinde bulunduğumuz yıl bile bize gösterdi ki dünya basit bir güç değişiminden geçmiyor. Meseleyi sadece Amerika'nın zayıflaması ya da Çin'in güçlenmesiyle açıklayamayacağımız kadar büyük bir mesele olduğunu görmek lazım. Küresel siyasetin kuralları, araçları ve güç anlayışı değişiyor. Soğuk Savaş döneminde dünyayı anlamak için kullandığımız birçok kavram bugün artık gerçekliğini yitirmiş vaziyette ve yetersiz kalıyor. Askeri gücün, ekonomik gücün, teknolojik kapasitenin ve diplomatik etkinin merkezleri farklılaşabiliyor. Bir alanda üstün olan bir devlet, diğer alanda son derece kırılgan olabiliyor."

Yeni dünya düzeninin çok kutuplu olmanın yanı sıra çok merkezli ve parçalı bir yapıya dönüştüğünü söyleyen Oluç, eski dünya düzeninin kurumlarının ayakta olmasına rağmen ciddi biçimde yıprandığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımlara da değinen Oluç, çok kutupluluğun kendiliğinden adalet, eşitlik ve barış üretmediğini belirtti. Enerji, ticaret yolları, mikroçipler, ödeme sistemleri ve teknoloji transferlerinin küresel rekabetin başlıca alanları haline geldiğini ifade eden Oluç, ittifakların da kalıcı aidiyetlerden konu bazlı ortaklıklara dönüştüğünü söyledi.

"MEKKE ANLAŞMASI RİSKLER TAŞIYOR"

Hindistan, Türkiye, Brezilya, Suudi Arabistan ve Endonezya gibi orta büyüklükteki güçlerin esnek ortaklıklar üzerinden siyaset yürüttüğünü belirten Oluç, bu yaklaşımın riskler de barındırdığına dikkati çekti. S-400 krizini ve BRICS sürecini örnek gösteren Oluç, Türkiye'nin taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Oluç, "Mekke Anlaşması'na eleştiri getirmemizin nedeni şu: Mekke Anlaşması İsrail'e karşı yapılmış bir hamle bölgede. Ama riskler taşıyor. Her imzacının ayrı çelişki alanları ve çıkar alanları var. Caydırıcılık başarısız olursa hangi sorunlarla karşı karşıya kalırız sorusunun cevabı yeterince tartışılmamış görünüyor bizim açımızdan. Dolayısıyla bunun tartışılması gerekir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

SURİYE VE ŞENGAL'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Orta Doğu'nun yeni dünya düzeninin en sıcak sınav alanlarından biri olduğunu ifade eden Oluç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunda Suriye ve Şengal'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine değindi.

Suriye'de demokratik entegrasyonun adım adım ilerlemesini olumlu bulduklarını bildiren Oluç, henüz yeni bir anayasa yapılmadığını ve ülkede yaşayan farklı halkların ve inançların eşit biçimde Suriye Cumhuriyeti'nin parçası olmasını sağlayacak anayasal aşamaya geçilmediğini söyledi. Buna rağmen bu yöndeki gelişmeleri olumlu değerlendirdiklerini kaydeden Oluç, Şengal'de Ezidi halkının varlığını sürdürebilmesi için atılan adımların da önemli olduğunu ifade etti.

Dem Parti'nin Suriye ve Şengal konusunda attığı adımların ve katkılarının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Oluç, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

"IRAK'TA BARZANİ VE TALABANİ GELENEKLERİNİN AYRIŞMASI TEHLİKELİ"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Barzani ve Talabani gelenekleri arasındaki siyasi gerilime de değinen Oluç, bu durumun hem bölge yönetimi hem de bölge açısından ciddi sorunlar yaratabileceğini söyledi.

Dem Parti olarak iki tarafın uzlaşmasını ve birlikte bir siyaset alanı inşa etmesini savunduklarını bildiren Oluç, "Hiçbirinin çıkarına değildir orada bir ayrışmanın olması, ayrı parçaların ortaya çıkması. Umarız Türkiye de dış politikasında bu konuda bu yönde bir teşvikte ve telkinde bulunur. Aksi takdirde sıkıntılı bir zaman tekrardan Irak açısından, bölge açısından yaşanır" dedi.

"TÜRKİYE'Nİ STRATEJİK POLİTİKASI BARIŞ OLMALI"

Türkiye'nin Orta Doğu politikasının temelinde barışın bulunması gerektiğini vurgulayan Oluç, askeri güç ve caydırıcılık yerine diplomasi, diyalog ve müzakereye yatırım yapılmasını istedi.

Oluç, "Türkiye açısından da baktığımızda Türkiye'nin stratejik politikasının barış politikası olması gerektiğini düşünüyoruz. Stratejik olarak bunu söylüyoruz. Caydırıcılık, güç gösterisi, askeri girişimler falan bunların hepsini bir kenara koymak lazım. Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar olan, Orta Doğu'yu da içine alan bölgeye baktığımızda Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'de yaşayan bütün halkların ve bütün toplumun çıkarları esas itibarıyla stratejik barış politikasında yatmaktadır. Bu diplomasi, diyalog ve müzakere demektir. Dolayısıyla buna yatırım yapmak lazım" diye konuştu.

Bu politikanın temel ayaklarından birinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de Kürt halkıyla barışın sağlanması olduğunu ifade eden Oluç, Kürt halkının tarihsel ve konjonktürel bir müttefik olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Oluç, "Bu dört önemli ülkedeki Kürt halkıyla barışın olması, demokratik ve barışçıl süreçlerin ilerlemesi, Kürt halkının tarihsel ve konjonktürel bir müttefik olarak görülmesi gerekir. Bu konudaki atılacak her olumlu adımın DEM Parti yanında olacaktır. Temel olarak uzun soluklu stratejik doğru yürüyüş barış yürüyüşüdür." dedi.

Kaynak: ANKA