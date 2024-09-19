Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı. Kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

İŞTE O LİSTE:



Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Valiliğine

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliğine

Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine

Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine

Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine

Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine

İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine

Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine

İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine

Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.