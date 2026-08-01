AK Parti'ye yeni katılımlar olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden iddiaları doğruladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Her zaman olduğu gibi yine müstesna bir kardeşlik ikliminde gerçekleştirdiğimiz İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha kuruluşundan itibaren il başkanlığımızın bünyesinde Büyük Türkiye mücadelesine, Güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarımı, tüm yöneticilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah. Tam bir adanmışlık içinde, bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı hatta site site çalışarak Türkiye Yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor.

AK PARTİ'NİN TOPLAM ÜYE SAYISI

AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla; Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Ama durmak yok ha, yola devam, yola devam.

İstanbul il teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize 'aramıza hoş geldiniz' diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamdettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum.

"AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR DİYORUZ"

Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti bu ifademe dikkat edin AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz.

Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmak, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana 'uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de 'hoş geldin' der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

"25'İNCİ YAŞIMIZI KUTLAYACAĞIZ"

Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim; AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir.

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ DİYORUZ"

Evet kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun, AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur. Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de işte burada, bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına 'aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum.

"KENDİ SORUNLARINA BİLE ÇÖZÜM BULAMIYORLAR"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım; AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi içlerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken, onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor.

"MUHALEFETİN GÜNDEMİNDE TÜRKİYE YOK"

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum; bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz.

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 1 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ YENİLEDİK"

Sizin her gün yaşadığınız gibi, bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik.

Yarısı Bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kurallarını çekip yapımına başladığımız Ev Sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.

"KİRA SÖZLEŞMELERİMİZ 3 YILLIK OLACAK"

Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

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