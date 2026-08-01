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Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
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'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide rol alan usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti.

ACI HABER SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide rol alarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Can Kolukısa'nın vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncunun vefat haberi, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ ESERLERİNDE ROL ALDI

Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde başarıyla yer alan Kolukısa, özellikle Türk sinemasının klasikleşmiş eserlerindeki performanslarıyla hafızalara kazındı. Usta oyuncu; 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi gişe rekorları kıran ve kült haline gelen filmlerdeki unutulmaz rolleriyle tanınıyordu.

TELEVİZYON EKRANLARINDA DA İZ BIRAKTI

Sinemadaki başarısını televizyon ekranlarına da taşıyan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok döneme damga vuran dizide rol aldı. Usta oyuncu; 'Asmalı Konak', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Gibi', 'İnci Taneleri' gibi çok izlenen yapımların yanı sıra, son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

92 yaşında hayata veda eden Can Kolukısa'nın cenaze programına ilişkin detayların, ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

ışıklar içinde yatsın o bir yıldız tozuydu aslına döndü!

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Are

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