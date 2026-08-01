Haberler

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak Haber Videosunu İzle
TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni sezonunda çipli top teknolojisine geçilmesini kararlaştırdı. Bu doğrultuda yüksek maliyetli sistemin hayata geçirilmesi için FIFA'dan destek istenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde Süper Lig'de hakem ve VAR kararlarına standart getirecek kritik bir karara imza attı. 

ÇİPLİ TOP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Kulüplerin de uzun süredir talep ettiği çipli top teknolojisi Süper Lig'de resmen hayata geçiriliyor. TFF Yönetim Kurulu kararıyla uygulanacak olan bu yenilik yüksek bir bütçe gerektiriyor. TFF, finansal yükü hafifletmek adına FIFA ve yayıncı kuruluştan mali destek talep etmeye hazırlanıyor. Ancak FIFA'dan olumsuz yanıt gelse dahi projeden vazgeçilmeyecek; federasyon kendi kaynaklarıyla bu teknolojiyi hayata geçirecek. Proje kapsamında VAR hassasiyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla her stadyuma fazladan 4 özel kamera daha monte edilecek.

OYUN KURALLARINDA UEFA STANDARTLARI ESAS AINACAK

TFF, yeni sezonda kural yorumlarında da değişikliğe gidiyor. Hakemler, FIFA'nın katı uygulamaları yerine UEFA'nın esnek standartlarını dikkate alacak. Ayrıca oyuncuların ağızlarını kapatarak konuşmalarına VAR müdahalesiyle sarı kart verilmesi gibi kurallar devreye girecek.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Topun içerisindeki hareket sensörü, teması ve hareketi saniyede yüzlerce kez ölçerek VAR sistemine veri aktarıyor. Kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle entegre çalışan sistemin öne çıkan avantajları ve olası zorlukları şöyle:

Artıları:

  • Topa temas anı saniyede 500 kez ölçülerek milimetrik hata payı sıfırlanıyor.
  • Yan hakem ve VAR hakemlerinin pozisyonları saniyelerce geri sarmasına gerek kalmıyor.
  • Topun en son kimden çıktığı, elle oynama durumları ve temasın şiddeti net olarak belirleniyor.
  • 3D animasyonlar sayesinde ofsayt kararları izleyiciler için çok daha anlaşılır hale geliyor.

Eksileri ve zorlukları:

  • Kamera altyapısı, sensörler, özel yazılımlar ve eğitilmiş teknik personel büyük bütçe gerektiriyor.
  • Çip veya alıcılarda oluşabilecek olası bir arıza durumunda geleneksel VAR sistemine dönülmesi gerekebilir.
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!

O isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, sizin evinize gelirim
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar