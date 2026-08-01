TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde Süper Lig'de hakem ve VAR kararlarına standart getirecek kritik bir karara imza attı.

ÇİPLİ TOP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Kulüplerin de uzun süredir talep ettiği çipli top teknolojisi Süper Lig'de resmen hayata geçiriliyor. TFF Yönetim Kurulu kararıyla uygulanacak olan bu yenilik yüksek bir bütçe gerektiriyor. TFF, finansal yükü hafifletmek adına FIFA ve yayıncı kuruluştan mali destek talep etmeye hazırlanıyor. Ancak FIFA'dan olumsuz yanıt gelse dahi projeden vazgeçilmeyecek; federasyon kendi kaynaklarıyla bu teknolojiyi hayata geçirecek. Proje kapsamında VAR hassasiyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla her stadyuma fazladan 4 özel kamera daha monte edilecek.

OYUN KURALLARINDA UEFA STANDARTLARI ESAS AINACAK

TFF, yeni sezonda kural yorumlarında da değişikliğe gidiyor. Hakemler, FIFA'nın katı uygulamaları yerine UEFA'nın esnek standartlarını dikkate alacak. Ayrıca oyuncuların ağızlarını kapatarak konuşmalarına VAR müdahalesiyle sarı kart verilmesi gibi kurallar devreye girecek.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Topun içerisindeki hareket sensörü, teması ve hareketi saniyede yüzlerce kez ölçerek VAR sistemine veri aktarıyor. Kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle entegre çalışan sistemin öne çıkan avantajları ve olası zorlukları şöyle:

Artıları:

Topa temas anı saniyede 500 kez ölçülerek milimetrik hata payı sıfırlanıyor.

Yan hakem ve VAR hakemlerinin pozisyonları saniyelerce geri sarmasına gerek kalmıyor.

Topun en son kimden çıktığı, elle oynama durumları ve temasın şiddeti net olarak belirleniyor.

3D animasyonlar sayesinde ofsayt kararları izleyiciler için çok daha anlaşılır hale geliyor.

Eksileri ve zorlukları: