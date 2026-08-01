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Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisine dava açtığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisine dava açtığını açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski aşbaşkan Acun Ilıcalı'nın ücretini önceden ödediği locasının hukuki dayanak olmadan iptal edildiğini belirterek kendisini dava açtığını açıkladı. Aziz Yıldırım, ''Acun Ilıcalı beni dava etmiş. Ah canım benim! Mourinho'yu getirdiniz, sonra da 10 milyon euro verip kovdunuz. Adamın tazminatını biz ödüyoruz.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,  Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertli kulübün eski asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'ndaki locasının haksız yere iptal edildiğini belirterek kendisine dava açtığını açıkladı. 

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A DAVA

Sarı-lacivertli yönetim, daha önce yaptığı açıklamada stadyumun tam orta noktasında bulunan ve Ilıcalı’nın kullanımında olan locanın "Başkanlık Locası" olarak düzenleneceğini ifade ederek sözleşmeyi feshetmişti. İptal kararının ardından hukuki süreç başlatan Ilıcalı, söz konusu locanın ücretini önceden ve eksiksiz ödediğini vurgulayarak kararın hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını ve tamamen kişisel hırslarla alındığını öne sürdü.

AZİZ YILDIRIM'DAN ACUN ILICALI'YA SERT SÖZLER

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, kendisine dava açan Acun Ilıcalı'ya seslendi. 

''LOCA PARASI NE OLDU?''

Aziz Yıldırım, "Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder." dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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