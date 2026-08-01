Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş’ın geçici tedbir kapsamında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir karar verildi. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dedetaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
BAKANLIK KARARI GELDİ
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Sinem Dedetaş’ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.
Dedetaş tutuklanmasının ardından Çorlu Cerzaevi'ne sevk edilmişti.
2024’TE ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
CHP’nin adayı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giren Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı seçilmiş ve 4 Nisan’da mazbatasını almıştı. Dedetaş aynı zamanda Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştu.