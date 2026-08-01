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Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki on numarası Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Cimbom, oyuncu ile anlaşmasının ardından kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını Rusya'ya çevirdi. 

GALATASARAY BATRAKOV İLE SIKIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki genç yetenek Aleksey Batrakov ile sözleşme şartları konusunda el sıkıştı.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞME

Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya resmi ilgi mektubu iletti. Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasında bonservis pazarlıklarını içeren resmi görüşmeler resmen başladı.

SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Rusya'da sergilediği performansla öne çıkan 21 yaşındaki on numara, geride bıraktığımız sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik etkileyici bir skor katkısına ulaştı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Lokomotiv Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin.isler:

böyle genç yetenekli başarıya aç futbolcular alın..türk futbolu öne çıksın..

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