CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇ PROJELER AÇILIŞ PROGRAMI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına vatandaşların Ramazan-ı Şerifini kutlayarak başladı.

"1800 KİŞİYE HİZMET VERECEK KAPASİTEDEDİR"

"GECE GÜNDÜZ GENÇLERİMİZE VE ARAŞTIRMACILARIMIZA HİZMET VERİYOR"

"GENÇLİK YILLARIMIZDA İDEOLOJİK ÇATIŞMALARIN YOL AÇTIĞI HUZURSUZLUK İKLİMİ VARDI"

"İMKANLAR BAKIMINDAN GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLISINIZ"

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin diyen Erdoğan, "Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek farklı kültürleri tanımaz için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkanların diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel