Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yalçın'a "Geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, hastanede tedavi gören diğer hastaların yakınlarıyla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaretErdoğan, kaza geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti.

"GEÇMİŞ OLSUN" DEYİP DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaretErdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti.

HASTA YAKINLARIYLA SOHBET ETTİ

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaretErdoğan, aynı hastanede tedavi gören Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci'yi de ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da, 25 Haziran günü denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaretErdoğan, aynı hastanede tedavi gören eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaretErdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.