Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Erdoğan, kaza geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti.

"GEÇMİŞ OLSUN" DEYİP DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti.

HASTA YAKINLARIYLA SOHBET ETTİ

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci'yi de ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da, 25 Haziran günü denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i de ziyaret etti.

Erdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.