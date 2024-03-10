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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü gerçekleştirdi. 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattı, 7 istasyona sahip olup, günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VATMAN KOLTUĞUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'daki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda yapılacak açılış törenine katılmak üzere İzmir'den uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bakırköy'e geçti. İncirli istasyonundan metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçti. Erdoğan'ın kullandığı metro, Bağcılar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren metro, bir süre sonra Molla Gürani İstasyonu'na vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

BAĞCILAR'DAN BAKIRKÖY SAHİLİ'NE 13 DAKİKA ULAŞILABİLECEK

Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne 13,5 dakikada ulaşılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Bağcılar Ulaşım Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erhan Sarac:

Padişah trene binmez itibardan tasarruf olmaz uzaya gönderin bunu dönüş bileti gerekmez

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Arda Yıldız:

Şuna bak..Hizmet hep oy almadığı yere gidiyor. Biz yıllardır kaynarca metsorunu bekliyoruz.

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Deniz Fırat:

Istanbul'un hukumetten ayri bir partide olmasi iyi oldu. IBB normal hizmetini yapiyor bir yandan bir daha kaptirmamak icin, akp hizmet yapiyor bir yandan tekrar sehri almak icin. 25 yilda yapilmayan isler 5 sene icinde yapilir oldu.

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velı yun:

padişah artık metroda sürüyor ??

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Murat Erzine:

Hayırlı olsun maşallah

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