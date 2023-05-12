CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU

BAHÇELİEVLER Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlla kaset şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Bu numaraların arkasında kim var Pensilvanya var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Bu oyunu da şimdi Muharrem Bey'e oynadılar. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenen Bahçelievler mitingine katıldı. Burada halkla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla çıkarak, Bahçelievler'i çok seviyoruz diye seslendi. Erdoğan Pazar günü için, Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim. Bak bir yarınımız var, durmak yok. Yarınımız inşallah bir başka olsun ama Pazar günü bambaşka olsun ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI MİTİNGİNDE İSTANBUL SEÇİMLERİNDEKİ TERCİHİNİ İLAN ETMİŞTİR

TEFECİ, TEFECİYE KURUŞ VERMEZ, KURUŞ

GÜNLERDİR TEHDİTLER, ŞANTAJLAR, KASETLER HAVADA UÇUŞUYOR

BU TABLO KASET KUMPASLARININ GERİSİNDEKİ SİLUETİ GÖSTERMEYE YETERLİDİR

PAZAR GÜNÜ GÖREVİMİZİ YAPALIM, 2024'E HAZIRLANALIM

14 MAYIS TÜRKİYE YÜZYILI ŞÖLENİMİZ HAYIRLI OLSUN

SÜREKLİ ESER VE HİZMET ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ

ANKARA'DAN, BALKONDAN SİZLERE SESLENECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı için milat yapmaya hazır mıyız Bunların dışında daha yüzlerce binlerce başlıkta ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak projemiz var. İnşallah hepsini birer birer hayata geçireceğiz. Bay Bay Kemal'in böyle projeleri falan olabilir mi Bunun herhangi bir referansı var mı Bilhassa kadınlarımıza ve gençlerimize hayallerini hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bunun için hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız. Pazar günü tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz Pazar günü Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz Şimdi öyle bir haykıralım ki İstanbul'un dört bir yanı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz Bahçelievler'i çok seviyoruz. Bu heyecan, bu aşk Pazar akşamı Bahçelievler'i daha fazla seveceğiz. Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim. Bak bir yarınımız var, durmak yok. Yarınımız inşallah bir başka olsun ama Pazar günü bambaşka olsun ifadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023