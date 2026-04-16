Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran ile hafta sonu görüşebiliriz, nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

ABD İLE İRAN HAFTA SONU GÖRÜŞEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde büyük bir ilerleme kaydedildiğini ve hafta sonu yeni bir görüşme yapılabileceğini açıkladı. İran'ın nükleer silah sahibi olmama şartını kabul ettiğini belirten Trump, Tahran yönetiminin elindeki nükleer maddeleri ve parçacıkları ABD'ye teslim etme konusunda da uzlaşıya vardığını iddia etti.

TRUMP: İRAN, NÜKLEER SİLAH ŞARTINDAN VAZGEÇTİ

Trump şunları söyledi: "İran şu anda daha önce yapmayı reddettiği şeyleri yapmaya hazır. Bir sonraki görüşme hafta sonu gerçekleşebilir. Anlaşmaya varacağız gibi görünüyor. İran, nükleer silaha sahip olmayacağı şartını kabul etti. Bize nükleer parçacıkları vermeyi de kabul etti. İran'ın nükleer silahlara sahip olmayacağına dair çok güçlü bir açıklamamız var. Bu 20 yılı aşan bir süreyi kapsıyor."

PAKİSTAN'DAKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı. İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.