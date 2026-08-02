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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi: İşte hain FETÖ'cüyü ele veren detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi: İşte hain FETÖ'cüyü ele veren detay
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüz tanıma sistemleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNDEYDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

KAĞIT TOPLAYISI KILIĞINDA GİZLENMİŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin FETÖ firarilerinin takibine yönelik talimatlarının ardından yıllarca yurt dışına kaçtığı izlenimi veren teröristin, Afyonkarahisar'da tam 10 yıldır kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında saklandığı, inşaatlarda Salih kod adıyla çalıştığı ortaya çıktı.

KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

15 Temmuz'un 10. yılında hakkında çıkan haberlerin ardından kaçma planı yaptığı belirlenen suikastçı eski yüzbaşının hazırladığı spor çantada altın, dolar ve euro olarak 6 milyon 409 bin lira ele geçirildi. Operasyon için düğmeye basılmasıyla FETÖ'cü teröristin termal kameralar ve İHA'lar tarafından saniye saniye izlendiği anlaşıldı. EFTÖ'cü yüzbaşı, biri Cumhurbaşkanı koruması olmak üzere 2 polisi şehit eden ve 9 polisi yaralayan timin başındaki isimdi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE YAKALANDI

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

TARZ DEĞİŞİKLİĞİ ONU KURTARAMADI

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

İNİNDE ENSELENDİ

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

Kaynak: AA
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