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Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
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İspanya, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya düzensiz göçü önlemek amacıyla denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu.

İspanya, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya düzensiz göçü önlemek amacıyla denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu.

GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN BUNU YAPTILAR

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basını, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Ceuta'nın Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna dün sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını duyurdu.

Bariyer yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği kaydedilerek, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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