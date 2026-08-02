Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen genç bir kadına ahlaksız teklifte bulunduğu gerekçesiyle büyük tepki çeken C.A.'nın gözaltına alındıktan sonra emniyete getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli hakkında "Cinsel taciz" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

SOKAK ORTASINDA AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen genç kadının cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, bir şahsın önce kadına ne iş yaptığını sorduğu görüldü. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesinin ardından şüpheli, "Parayla beraber oluyor musunuz?" diyerek ahlaksız teklifte bulundu. Görüntülerin paylaşılması kısa sürede büyük tepki topladı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda infial oluşturan görüntülerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerdeki kişinin kimliği tespit edildi. Başsavcılık, şüphelinin C.A. olduğunu açıklarken, hakkında "Cinsel taciz" suçundan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINIP EMNİYETE GETİRİLDİ

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmaya ilişkin yeni ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin polis ekipleri eşliğinde emniyete getirildiği anlar yer aldı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

"Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.