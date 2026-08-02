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Peru'nun Nazca kentinde düşen uçaktaki 13 kişi hayatını kaybetti

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Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kentindeki kırsal alana düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kentindeki kırsal alana düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, yaptığı açıklamada, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü belirtti.

Kazada kurtulan olmadığını ifade eden Andrade, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık." dedi.

Andrade, turistlerin Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını kaydetti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu (Aeronáutica Civil) tarafından soruşturma başlatıldı.

Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı.

2022'de bir uçağın düşmesi sonucu, aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalının da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim 2010'da AirNasca şirketine ait uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüş, kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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