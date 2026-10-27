Çocuk hakları komiteleri Çankırı'da COP31 için iklim taleplerini açıkladı

Çankırı'da "Yer Altından Geleceğe: Çocukların İklim Yolculuğu" programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen programda katılımcılar, mağara girişinde yaran gösterisi ile karşılandı.

Mağaradaki konferans salonunda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Çankırı, Çorum, Ankara Çocuk Hakları komitelerinin üyeleri tarafından doğaya, çevreye ve geleceğe ilişkin beklentilerini ve taleplerini yansıtan bildiri okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında bilgi verdi.

Çocukların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role dikkati çeken Açıkgöz, "Çocuklarımız, çocuk hakları tarihinin en büyük organizasyonuna imza attı. Mayıs ayında planlamamıza başladık. Öyle tek başımıza değil, çocuklarımızla, danışma kurulumuzla beraber. Şu ana kadar 300'den fazla eylem yaptık. 100 bin kişinin katıldığını görüyoruz. Bu büyük başarı için hepinizi tebrik ederim." dedi.

Çocukların zeytin bahçelerinden deniz kıyılarına, alışveriş merkezlerinden yer altına kadar farklı alanlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle iklim krizine dikkati çektiğini anlatan Açıkgöz, bu çalışmaların çocukların çevre sorunlarına yönelik duyarlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Çocukların gerçekleştirdiği etkinliklerin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmadığını dile getiren Açıkgöz, "Bir şeyi çözmenin birinci yolu o sorunu tanımlamaktır. Şu an siz her türlü etkinlikle bu sorunu tanımladınız. İkincisi eylemler. Yeri geldi deniz atıklarını yeniden incelediniz. Yeri geldi organik tarım yaptınız. Yeri geldi atıklardan lezzetli yemekler yaptınız. Yeri geldi doğal bir zeytinyağının nasıl üretildiğini görüp iyi örneklere baktınız. Okuyarak değil, yaşayarak öğrendiniz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa da yalnızca doğal zenginlikleri tanıtmak için değil, aynı zamanda çocukların gözünden iklim değişikliğini değerlendirmek ve geleceğe dair ortak sorumlulukları paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

COP31 sürecinin hazırlıkları kapsamında çocuklarla iklim değişikliği ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Longa, "Doğayı koruma, atıkları azaltma, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızın yalnızca farkındalık kazanmalarını değil, çözümün bir parçası olmalarını hedefledik. Çünkü iklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değil, çocuklarımızın sağlık, temiz suya erişim, sağlıklı beslenme, eğitim ve güvenli bir çevrede yaşama haklarını yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Çocuklarımızın görüşlerini ifade etmelerini, önerilerinin dikkate alınmasını ve iklimle ilgili çalışmalara aktif olarak katılmalarını büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çocuklar tarafından doğayı koruma, atıkları azaltma, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci konularında yapılan atölye çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA