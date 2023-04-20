Çinli Kadınlar Sanyuesan Festivali İçin Nehirde Saç Yıkama Etkinliği Düzenledi
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RONGSHUİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ay Takvimi'ne göre üçüncü ayın üçüncü gününe denk gelen Sanyuesan Festivali'ni kutlamak için Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
RONGSHUİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ay Takvimi'ne göre üçüncü ayın üçüncü gününe denk gelen Sanyuesan Festivali'ni kutlamak için Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4
Kaynak: Xinhua / Güncel