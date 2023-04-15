Çifte cinayet davasında yeni rapor sunuldu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kuzenleri öldürmekle suçlanan Ayhan Yakar ve Seyhan Yakar'ın müebbet hapis cezası istinaf tarafından bozulduktan sonra yeni rapor sunuldu. Raporda, kuzenlerin tırnak altı dokusunda tespit edilen karışım DNA'sında, Yakar kardeşlere ait DNA olduğu ve güçlü kanıt niteliği taşıdığı açıklandı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ı (10) öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan Ayhan Yakar (43) ile ağabeyi Seyhan Yakar'ın (45) geçen yıl 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın, istinaf tarafından bozulmasının andından tekrar görülen davada, yeni rapor sunuldu. 6 farklı adli tıptan alınan çelişkili raporların ardından kurulan 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, Karabacak'ın tırnak altı dokusunun incelenmesinde tespit edilen karışım DNA'sında, Yakar kardeşlere ait DNA olduğu ve güçlü kanıt niteliği taşıdığı açıklandı.

Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesi'nde 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak kayboldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 44'üncü günde, 3 Mayıs 2006'da, Savaştepe ilçesi Çamurlu köyü mezarlığı yakınındaki menfezde Yıldırım ve Karabacak'ın cansız bedenleri bulundu. Çocuklardan alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karabacak ve Yıldırım aileleri için gönüllü olarak dava sürecini takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği tarafından yapılan açıklamada da davanın bir an önce sonuçlanıp, 17 yıldır gözü yaşlı olan ailelerin, suçluların cezasını çektiklerini görerek, bir nebze de olsa yüreklerine su serpilmesini bekledikleri ifade edildi.