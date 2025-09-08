CHP, yeni yönetim seçilene kadar İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesinin ardından sürpriz bir karara imza attı.

CHP, İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINI KAPATMA KARARI ALDI

Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, görevinden alınan İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildi.

GÜRSEL TEKİN İL BİNASINA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ, POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi. Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP il binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürerken polis ve CHP'liler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

"BİZ KAYYUM FALAN DEĞİLİZ"

Sabah saatlerinde parti binasının önüne gelen Gürsel Tekin, binaya gitmeden önce basın mensuplarına açıklama yaptı. Tekin açıklamasında, "Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı birilerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. 'Yapmayın. Yarın yüz yüze bakacaksınız' dedim. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun, 1 buçuk yıldır süren bir sorun, mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de. Biz ilk günden itibaren, ben ve arkadaşlarım, olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin, gerekse mevcut il başkanı, il yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir. Ama ne gariptir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim" dedi.

"İSTERSE KURŞUN ATSINLAR"

Bu sırada üzerine su şişesi atılan Gürsel Tekin, "Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Partililer değildir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler" dedi.

"BU BAĞIRANLARIN BİR TANESİ CHP'Lİ DEĞİL"

Sözlerini sürdüren Tekin, "Size şunu söyleyebilirim. Şerefimle yemin ediyorum, şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir. Bakın, bir tanesi CHP'li değil. Vallahi bu yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Bundan dolayı 7-8 gündür biz, 'Aman ha kardeşim' dedik. Baştan itibaren söyledik. 'Baba ocağına giderken, sakin olalım. Yan yana duralım. Kol kola girelim. Sorunların, sıkıntıların ne olduğuyla ilgili beraber çözelim' anlayışındayız. Aynı noktadayız. O noktada devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNAYA GİRİŞTE ARBEDE

Gürsel Tekin açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Binası çevresinde siyah minibüs içinde bekletildi. Bir süre sonra aracından inen Tekin, binaya giriş yapmak için ilerlerken arbede yaşandı. Protestolar sürerken, Tekin ve heyeti CHP il binasına giriş yaptı.

"DOSTU DÜŞMANI ÇATLATACAĞIZ"

Tekin, CHP il binası içinde de açıklamalarda bulundu: "Mahkeme kararlarının ne kadar siyasi olduğunu biliyoruz ancak bu parti içi bir mesele. Yargı sürecinde verilen bir karardı. Biz de bu sorunu çözmek istiyoruz. Hepsi bu. Karşımızda bir demir yumruk söz konusu değil. Sadece partimizi kurtarmak için çalışıyoruz. Kavga etmeyeceğiz, dostu düşmanı çatlatacağız."

CHP İstanbul il binasındaki basın odasına giren Gürsel Tekin, koltuğa oturduğu sırada Bülent Ecevit'in kitabını inceledi.