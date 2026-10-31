CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Sakarya'da 160 bin icra dosyasına dikkat çekti

Haber: Erva GÜN / Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(SAKARYA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak garibanların, çaresizlerin, yoksulların, dezavantajlı vatandaşların partisi olmak zorundayız. Türkiye'nin dört bir yanında partimizi ve vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip TBMM'deki arkadaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Sakarya temasları kapsamında, CHP Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye Koordinatörü olarak ilk ziyaretini Sakarya'ya yaptığını, bundan sonra da ziyaretlere farklı illeri gezeceğini söyleyen Tekin, "Öteki Türkiye'nin sorunlarına değineceklerini belirterek, "Öteki Türkiye'nin büyük sorunları var. Bize göre sıralama konusunda tabii ki derin yoksulluk en büyük temel mesele ama asıl hepimizi kaygılandıran ve 86 milyon vatandaşımızın geleceği ile ilgili uyuşturucu bağımlılığı meselesi büyük bir sorun haline geldi. Bugün bu sorunun önüne geçemediğimiz zaman önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde hiçbirimizin can ve mal güvenliği söz konusu olamayacak. Zaman zaman gazetelerde, televizyonlarda çokça karşılaşmışsınızdır; annesini öldüren, çocuğunu öldüren, babasını yaralayan, evini yakan çok büyük dramatik sorunlarla karşı karşıyayız. ve doğal olarak da ilk temamız 'uyuşturucuya hayır' kampanyasıyla Türkiye coğrafyasında dolaşacağız ve annelerin derdine derman olmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin il ve ilçe örgütlerinin de bu konulşara duyarlın olacağını belirten Tekin, CHP'ye ve kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Tek hedefinin Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini muhafaza etmek olduğunu söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizin, benim, Sayın Genel Başkanımızın, partideki yöneticilerimizin, hiçbirimizin ihale arkadaşı yoktur. Hiçbirimizin orada burada ihale alan müteahhit arkadaşları, yoldaşları yok. Bin bir numaralarla milyonlarca Cumhuriyet Halk Partilinin kafasını karıştırdınız, partiden istifa eder hale getirdiniz. Evet, çok şükür, çoğu şimdi geri dönüyor, daha da dönecek önümüzdeki günlerde. Ama burada herkese çağrıda bulunuyorum: Ekranı siz belirleyin, kanalı siz belirleyin, nereyi istiyorsanız... İsterseniz yabancı televizyon kanalları da olabilir, isterseniz elinizdeki televizyonlar da olabilir; çıkalım, milyonlarca Cumhuriyet Halk Partilinin gözlerinin içine bakarak ne söylediğimizi görsünler, duysunlar."

"SAKARYA'DA İCRA DOSYA SAYISI 160 BİN"

Kendilerine "butlancı" denmesini kabul etmediklerini ifade eden Tekin, "kendilerini iftira atıldığını" söyledi. Tekin, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'da görev yaparken her cumartesi günü katılım törenleri yapıyorduk. Tabii Sayın Başkanım ilk olduğu için ben söylemedim ama önümüzdeki dönemlerde Sakarya dahil olmak üzere gittiğimiz her ilde de katılım törenleri yapacağız. Bizim yeni yoldaşlara, arkadaşlara, dostlara ihtiyacımız var. Binlerce parti üyesi partilerinden istifa ettiler; bütün partilerde bu oldu. Çünkü öylesine Türkiye sıkıştı ki büyük sorunlarla karşı karşıyayız; derin yoksulluk, biraz önce anlattığım uyuşturucu meselesi, suça bulaşmış çocuklar, eğitimine ara veren çocuklar... Büyük sıkıntılar ve sorunlar var. Sakarya ile ilgili gelmeden önce bakayım dedim: Ne var bu Sakarya'da? Yani Sakarya bildiğimiz, daha çok kendi iç dinamikleriyle idare eden bir ilimizdir. Sakarya'da icra dosya sayısı 160 bin. 160 bin icra dosyasının olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye coğrafyasında —illere göre paylaştığın zaman— Sakarya bunun en mütevazı olanlarından. 30 milyon icra dosyasının olduğu bir ülkede, derin yoksulluktan nefes alamayan, sosyal yardıma muhtaç olan 20 milyona yakın vatandaşın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Siyaset neyi konuşması gerekiyordu? Türkiye'nin gerçek gündemini. Maalesef Türkiye'nin gerçek gündemini unutmuşuz, sürekli iç mekanizmalarla zamanımızı kaybediyoruz.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak garibanların, çaresizlerin, yoksulların, dezavantajlı vatandaşların partisi olmak zorundayız. Onun için bugün Sakarya'dayız, yarın nerede oluruz bilmiyoruz ama Türkiye'nin dört bir yanında partimizi ve vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki arkadaşlarımıza da bakanlıklara soru önergesi, kanun teklifi olarak taşınacak şeyler varsa onları da arkadaşlarımızdan destek alarak ulaştıracağız. Sayın Genel Başkanımızın hepinize selamları, saygıları var. Dirayetli olun, başaracağız! Başaracağız, hem de çok kısa süre içerisinde başaracağız."

Kaynak: ANKA