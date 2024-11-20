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CHP Pm Üyesi Cem Aydın: 'Chp'nin Altı Oklu Bayrağını En Yüksekte Dalgalandırmak İçin Chp Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Adayım'

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CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Başkanlığına adaylığını açıkladı. Aydın, “CHP’nin altı oklu bayrağını en yüksekte dalgalandırmak için Türkiye’de aydınlığın meşalesini yeniden yakma yolculuğumuzda, mücadele azmimle, kararlılığımla, birikimimle CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım” dedi.

ANKARA - Chp Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Başkanlığına adaylığını açıkladı. Aydın, "CHP'nin altı oklu bayrağını en yüksekte dalgalandırmak için Türkiye'de aydınlığın meşalesini yeniden yakma yolculuğumuzda, mücadele azmimle, kararlılığımla, birikimimle CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, partisinin genel merkezinde 81 ilden gelen parti gençlik kolları başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklama ile CHP Gençlik Kolları Başkanlığına adaylığını açıkladı. Aydın, "CHP'nin altı oklu bayrağını en yüksekte dalgalandırmak için, Türkiye'de aydınlığın meşalesini yeniden yakma yolculuğumuzda, ben Cem Aydın, mücadele azmimle, kararlılığımla, birikimimle karşınızdayım. Cesaretle karşınızdayım ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım" dedi.

"Genç adaylarımızla, kadın adaylarımızla birlikte Türkiye'yi kırmızıya boyadık"

Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Heyecanlı ve gururluyum çünkü; Türkiye haritasını kırmızıya boyadığımız 31 Mart akşamında yazılan başarı hikayesine emek veren, ileride çocuklarına, torunlarına anlatacak daha nice zaferler kazanacağına inanan bir nefer olarak; ocağında büyüdüğüm, kollarında yetiştiğim Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütünün 17. Olağan Kurultay'ında yeni bir yola çıkmak için 81 il başkanımızla beraber karşınızdayım.

Bizler hayal kırıklıklarına hapsolmadık. Genç adaylarımızla, kadın adaylarımızla birlikte Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Büyük bir zafer hikayesini hep beraber yazdık. 81 ilde, üzüntüden uyuyamayanları heyecanla ayağa kaldıran değişime birlikte güç verdik. Peki değişim neydi? Değişim direnmekti. Umutsuzluğa, yenilmeye isyan etmekti. Hatalarından ders çıkararak geleceğe yürümek demekti. Bunu hep birlikte başardık.

'Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci gençleriyiz"

Çalmaya çalıştıkları umudumuzu her yerde bir ve beraber olarak büyütmeye devam edeceğiz. Verdiğimiz umut, Genel Başkanımız Özgür Özel ile gençleşen kadrolarımızın eseridir. 2024 yılında genç kadrolarla haritamızı kırmızıya boyadık, 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. ve şimdi Türkiye'nin birinci partisinin genç neferleriolarak, Atatürk'ün partisini, CHP'mizi iktidar yapacağız. Aldığımız ve alacağımız her sorumluluğun bilincindeyiz. Burada sadece bir adaylık açıklaması yapmıyorum; aynı zamanda demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha dile getiriyorum. Bugün Büyükçekmece'de Ekrem Başkanımızın yargılandığı mesnetsiz dava gösteriyorki: Adaletin terazisi bozulmuş, demokrasiye olan inancımız sınanıyor. Ancak biz gençler, bu karanlığa asla teslim olmayacağız. Sevgili dostlar, unutmayın: Biz susarsak, onlar kazanır. Biz boyun eğersek, adalet kaybeder. Ama biz susmayacağız, eğilmeyeceğiz. Çünkü biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci gençleriyiz. Bizim mücadelemiz, sadece bir seçimi kazanma mücadelesi değil; geleceğimizi kazanma mücadelesidir. Adaletin olmadığı bir ülkede gençlerin hayallerinin bir anlamı olabilir mi? Demokrasi olmadan fikir özgürlüğümüzü savunabilir miyiz? İşte bizler, CHP iktidarında adaleti ve demokrasiyi bu topraklara tekrardan geri getireceğiz.

"İlelebet payidar kalacak bu büyük hikayenin ana kahramanları biz gençler olacağız"

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çağın gereklerine uygun, gençlerin sorunlarını bizzat yaşayan, sokakta duyan bizler, talepleri iyi anlayan yaklaşımımızla, çözümleri partimizin tüm arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Sokakta birlikte top oynadığımız, aynı sıralarda dirsek çürüttüğümüz, yan yana büyüdüğümüz arkadaşlarımızın umutsuzluğa, suç bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Geçim kaygısını, eşitsizlikleri, hayatın her alanına erişimi gençler için zorluk olmaktan çıkarma mücadelesi, en hayati görevimiz olacak. Partimizin ana odağında yer alan bu endişeleri gidermek hedefiyle üzerimize düşenin fazlasıyla hep birlikte yapacağız. Siyasi hattı bu yönde şekillendireceğiz. 'Bir şeyler yanlış gidiyor' diyen herkesin fikriyle, kişiliğiyle, emeğiyle var olabildiği, dostluklar kurabildiği bir yaşam alanı olarak, onları baba ocağına daha güçlü davet edeceğiz. Örgütsel kapasitemizi artıracak, dönüştürücü gücümüzle tüm yaşıtlarımızla, akranlarımızla en ön saflarda olacağız. İlelebet payidar kalacak bu büyük hikayenin ana kahramanları biz gençler olacağız.

"Özgür özel öncülüğünde yeni hikayeler yazacağız"

CHP'nin altı oklu bayrağını en yüksekte dalgalandırmak için, Türkiye'de aydınlığın meşalesini yeniden yakma yolculuğumuzda, ben Cem Aydın, mücadele azmimle, kararlılığımla, birikimimle karşınızdayım. İstanbul'da karış karış izimi bıraktığım sokakların ilhamıyla karşınızdayım. 2019'da ilk zaferde akıttığımız gözyaşlarının umuduyla karşınızdayım. 2024'te Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumlulumuzla karşınızdayım. Cesaretle karşınızdayım ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım. Biz büyük bir aileyiz, biriz ve beraberiz. Dimdik ayaktayız ve hep birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde yeni hikayeler yazacağız."

CHP Pm Üyesi Cem Aydın: 'Chp'nin Altı Oklu Bayrağını En Yüksekte Dalgalandırmak İçin Chp Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Adayım'
Kaynak: ANKA / Güncel
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