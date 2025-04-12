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CHP Parti Meclisi Toplandı, Yeni MYK Belirlenecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda genç üyeler Berkay Gezgin ve Berna Özgül de yer aldı.

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP lideri Özel'in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

CHP PM, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda Özel'in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

CHP lideri Özel, PM toplantısında partisinin yeni MYK'sını belirleyecek. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığı için ise seçim yapılacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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