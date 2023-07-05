CHP'nin, Deprem Sonrası "Türkiye Tek Yürek" Kampanyasında Toplanan Bağışların Miktarını ve Nerelere Kullandığının Araştırılması İçin Verdiği Önerisi...

CHP'nin 6 Şubat depremlerinin ardından "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarının ve nerede kullanıldığının araştırılması önergesi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, programlarda 115 milyar TL bağış vaat edildiğini ancak 75 milyar TL'sinin toplanabildiğini ifade ederek, "Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar TL parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız... Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Turkcell, BAYKAR, Cengiz Holding, Türk Telekom, TMSF, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım… Ne kadar para vermiş? Toplamda 88 milyar. Vaat etmiş. Siz ne kadar toplamışsınız? 75 milyar. Şu devlet kurumlarının vereceğini vaat ettiği paralar içinde bile 13 milyarı toplayamamışsınız. Bu bir utanç vesikasıdır" dedi.

CHP'nin 6 Şubat depremlerinin ardından "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarının ve nerede kullanıldığının araştırılması önergesi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, programlarda 115 milyar TL bağış vaat edildiğini ancak 75 milyar TL'sinin toplanabildiğini ifade ederek, "Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar TL parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız... Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Turkcell, BAYKAR, Cengiz Holding, Türk Telekom, TMSF, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım… Ne kadar para vermiş? Toplamda 88 milyar. Vaat etmiş. Siz ne kadar toplamışsınız? 75 milyar. Şu devlet kurumlarının vereceğini vaat ettiği paralar içinde bile 13 milyarı toplayamamışsınız. Bu bir utanç vesikasıdır" dedi.

CHP, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

Öneride önce AKP ve MHP milletvekilleri ret oyu kullandı. Başkanlık Divanı'nda anlaşmazlık üzerinde oylama elektronik yapıldı. Elektronik yapılan uygulamada öneri reddedildi.

"DEVLETİ, HÜKÜMET DEĞİL MİLLETİN TA KENDİSİ YÖNETTİ BUGÜNLERDE"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan; "Şubat ayında ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketi yalnızca depremin hissedildiği illerde değil 81 ilde 86 milyon yurttaşımızda derin yaralar açtı. Bu zor günlerde millet, hükümetin açığını kapattı. Bu zor günlerde millet, hükümeti enkaz altından çıkarmaya çalıştı. Devleti, hükümet değil milletin ta kendisi yönetti bugünlerde. İktidarın aklına yine elini, milletin cebine atmak geldi. Yine bir kampanya başlattı; 'Türkiye Tek Yürek.' Zor günlerde böyle kampanyalar olabilir. Milletin dayanışması için önemlidir. Ancak 1999 Depremi'nden sonra getirilen özel iletişim vergisinin sizin döneminizde kalıcılaştırılması, toplanılan 84 milyar TL'nin deprem dışında her şeye harcanması, 15 Temmuz'dan sonra toplanan 310 milyon TL paranın iç edilmesi, Beşiktaş Saldırısından sonra toplanan 52 milyon TL paranın yok edilmesi bizi bu meseleyle ilgili endişelere gark etti" sözleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

"BİR AN GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU BAĞIŞI YAPMADIĞINI DÜŞÜNÜN. VALLAHİ 8 SÜTUNA MANŞETLER ATTIRIRDINIZ"

Deprem sonrasında kampanya için yapılan yayınları hatırlatan Akdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye Tek Yürek', 213 televizyon 512 radyoda 7 saat yayınlandı. Bunun neticesinde 115 milyar TL vaat edildiği söylendi. Bu 115 milyar TL paranın 75 milyarının toplandığını, 40 milyarın ise AFAD hesabına yatırılmadığını öğrendik. Burada iki soru var; bu 40 milyar neden toplanamadı? İki; bu 75 milyar nereye harcandı? Bu iki sorunun cevabını herkes merak ediyor. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu Türkiye Tek Yürek kampanyasının bağışçıları arasındadır. Bir an Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bağışı yapmadığını düşünün. Vallahi 8 sütuna manşetler attırırdınız, vallahi de billahi de billboardlara ilan verirdiniz. Anlıyoruz ki bu 40 milyar TL parayı vermeyenler sizin yandaşlarınız. Kaynak Anadolu Ajansı, TRT Haber… Diyor ki '115 milyar TL bağış topladık.' Vaat. Toplayamadınız da… Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Turkcell, BAYKAR, Cengiz Holding, Türk Telekom, TMSF, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ziraat Katılım… Ne kadar para vermiş? Toplamda 88 milyar. Vaat etmiş. Siz ne kadar toplamışsınız? 75 milyar. Şu devlet kurumlarının vereceğini vaat ettiği paralar içinde bile 13 milyarı toplayamamışsınız. Bu bir utanç vesikasıdır.

"ÇAMOLUK OTOMOTİV KADAR OLAMAMIŞ SİZİN SEMİRTTİĞİNİZ FİRMALAR"

Gücünüz kime yetmiş biliyor musunuz, yine SMS ile yardım etmek isteyen cefakar yurttaşlarımıza. Niye? Onlardan parayı tıkır tıkır almışsınız. Bunlardan alamamışsınız. Çamoluk Otomotiv kadar olamamış sizin semirttiğiniz firmalar… İnşaatçılar, firmalar Çamoluk Otomotiv kadar olamamışlar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlamıştınız. Kararnamede, elektrik ve doğalgaz faturalarının borçlarının silineceğini, alınmayacağını söylüyordunuz. Daha depremin üzerinden 5 ay geçti, konteynerlere, çadırlara elektrik ve doğalgaz faturasıyla ilgili neredeyse utanmasanız icra göndereceksiniz. Şimdi sizlere çağrımız şudur; bu elektrik faturalarını hiç değilse yılbaşına kadar almayın insanları rahat bırakın."

"HATTA KUMBARASINI BOZDURAN ÇOCUKLARA KADAR HERKES BU İYİLİK YARIŞINA KATILDI"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, "Türkiye Tek Yürek' kampanyası yüce milletimiz tarafından çok büyük ilgi gördü. 7'den 70'e kampanyaya vatandaşlarımız katılım sağladı. Hayvanını bağışlayan köylüsünden, emekli maaşını bağışlayan vatandaştan, memuruna, işçisine, hatta kumbarasını bozduran çocuklara kadar herkes bu iyilik yarışına katıldı" dedi.

"YAŞANAN FELAKETİN SORUNLULUĞUNU ÜSTLENMEK YERİNE CENGİZ'İYLE, KOLİN'İYLE, LİMAK'IYLA, ALAGÖZ'ÜYLE TV PROGRAMLARINDA HEPİMİZE HAYIRSEVERLİK ŞOVU İZLETMİŞ OLDULAR"

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, AKP iktidarına; "6 Şubat depremlerinde ülkemizi devasa bir mezarlığa dönüştüren siyasi iktidar, göçük altında sahipsiz bıraktığı halk için Türkiye Tek Yürek şovu ile milyonların gözü önünde 115,1 milyar TL para topladı. 15 Şubat gecesi milletin gözünün içine baka baka halkımızın acılarını kullanarak yaşanan felaketin sorunluluğunu üstlenmek yerine Cengiz'iyle, Kolin'iyle, LİMAK'ıyla, Alagöz'üyle TV programlarında hepimize hayırseverlik şovu izletmiş oldular. Halihazırda 21 yıldır bu memlekette her yurttaş her ay istisnasız olarak deprem vergisi ödedi. AKP iktidarı döneminde 21 yıldır 6 Şubat depremlerine kadar 38 milyar 227 milyon TL deprem vergisi toplandı. Bu yetmiyormuş, bu paraların nereye akıtıldığını bilmediğimiz gibi üzerine bir gecede 115 milyar TL toplanmış oldu. Biz o gün de sormuştuk bugün de soruyoruz bu paraların depremzedelere harcanmadığını hepimiz biliyoruz. Peki bu paraların akıbeti ne oldu? Toplanan bu paralar, kime, neye, nasıl harcandı" diye sordu.

"DEPREM OLUR OLMAZ DEVLETİMİZ HAREKET GEÇMİŞ, TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER EDİLMİŞTİR"

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Deprem olur olmaz devletimiz hareket geçmiş, tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Bu seferberlik ruhu hala bölgede devam etmektedir. Akut dönem çalışmalarının yerini artık iyileştirme, normalleştirme çalışmalarına bırakmıştır" dedi.